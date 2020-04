Slavný konstruktér Toyoty a Lexus jde do důchodu. Jak změnil automobilový průmysl?

Yukihiko Yaguchi se narodil v roce 1955 a poměrně rychle pochopil, že kariéra v automobilové branži je jeho poslání. Láska k technice ho přivedla ke studiu strojního inženýrství na Tokyo Metropolitan Institute of Technology.

První práci našel v roce 1977 v Toyota Motor Corporation. Tehdy mu bylo pouhých 22 let. Nejprve se zabýval elektronickými prvky pro sedan Toyota Crown. Později se začal specializovat na snížení hluku a vibrací ve vozech tohoto japonského koncernu. U Toyoty zůstal celý život.

Několik generací Supry i první Lexus

Yaguchi se stal součástí firmy krátce před debutem první Toyoty Supra. Japonský inženýr se podílel na práci na ní, ale také na dalších třech generacích tohoto modelu. Své znalosti a stále bohatší zkušenosti využil později při konstruování prvního Lexusu v dějinách, přelomového LS 400.

Jak po letech přiznal v jednom z rozhovorů, dal si tehdy za cíl vytvořit nejtišší auto v historii. Yaguchi rovněž pracoval na druhé verzi vlajkového sedanu Lexusu, na sportovním Lexusu SC, i na řadě dalších modelů Toyoty a Lexusu. Jedním z jeho nejvýznamnějších projektů se stala poslední generace Toyoty Chaser.

Chaser je v Evropě prakticky neznámý model. Mohutný sedan s pohonem zadních kol se prodával výhradně v Japonsku. Fanoušci japonských automobilů ho ovšem dobře znají. Vůz byl nejen komfortní, ale v silnějších verzích získával výrazně sportovní charakter, takže jej rádi používali drifteři.

Toyota Celica Supra 1984 | foto: Toyota ČR

Nejslavnější byla poslední varianta modelu, konkrétně ta s označením JZX100. Auto bylo vybaveno přeplňovaným motorem 1JZ-GTE, zapůjčeným od Toyoty Supry. Za jisté řízení pak zodpovídalo víceprvkové zavěšení, konstrukčně také velmi blízké tomu, které bylo použito v Supře. Práce na modelu Chaser přinesla Yukihikovi Yaguchiemu znalosti a zkušenosti, jež mu později pomohly při konstruování přelomového Lexusu IS F.

Otec série F

Yaguchiho kariéra se slibně rozvíjela. V roce 2001 se stal šéfem plánovacího oddělení Lexusu, o dva roky později pak stanul v čele malé skupiny konstruktérů, které si sám vybral a s nimiž postavil silný sedan IS F. Tak se zrodil nejen rival BMW M3 s motorem V8 a výkonem přes 400 koní, vznikla tak také série sportovních modelů Lexusu označená písmenem F.

Dříve než však v roce 2007 spatřil model IS F světlo světa, musel se japonský inženýr hodně snažit, aby přesvědčil vedení firmy a získal podporu pro projekt, který se zrodil v jeho hlavě. Projekt, jenž vyplynul z jeho lásky k jízdě naplněné emocemi, k sedanům, a z přesvědčení, že Lexus potřebuje opravdový sportovní model.

Lexus | foto: Lexus

„Chtěl jsem vytvořit auto, které promění každý okamžik za volantem v čiré potěšení, vůz, jehož řízení vás pokaždé naplní radostí a hlubokým prožitkem,“ komentoval později tento projekt.

Vznik Lexusu IS F byl vrcholem kariéry Yukihiko Yaguchiego, ovšem neznamenal její konec. Pod dohledem japonského konstruktéra vznikly i další modely ze série F – kupé RC F a sportovní sedan GS F. Podílel se také na extrémních modelech IS F CCS-R a RC F GT3. Všechny dostaly atmosférický motor V8. Není to náhoda. Yaguchi je velký stoupenec vidlicových nepřeplňovaných motorů. V mnoha rozhovorech zdůrazňoval, že tyto konstrukce preferuje kvůli lineárnímu růstu točivého momentu, okamžité reakci na sešlápnutí plynu a pro jejich nádherný zvuk. Popularita nefalšovaných atmosférických V osmiček ve sportovních vozech značky Lexus dokazuje, za jak mnoho japonská značka i celé automobilové odvětví tomuto konstruktérovi vděčí. Yukihiko Yaguchi odešel do důchodu 1. dubna 2020. Pro Toyotu a Lexus pracoval celých 43 let.