Nehody na železničních přejezdech přibývají a jsou většinou smrtelné

Závažnost tohoto tématu potvrzuje i statistika dopravních nehod dle Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020, která v loňském roce evidovala 398 případů havárie v místech, kde se protíná silniční a železniční infrastruktura. Ne vždy se však jedná o přímou srážku s vlakem. Pokud k ní však dojde (v roce 2019 v 38 % z celkového počtu nehod na železničních přejezdech), její následky jsou často tragické, protože téměř 9 z 10 účastníků takové nehody střet s vlakem nepřežije. Varující je rovněž fakt, že ve více než 98 % případů je vina na straně účastníků silničního provozu.

Přibližně polovina z celkového počtu 7 825 železničních přejezdů v ČR (údaj ke konci roku 2019) je technicky zabezpečena přejezdovým zabezpečovacím zařízením. Přesto za loňský rok došlo právě na těchto přejezdech k vyššímu počtu nehod při srážce s vlakem (84 případů) a výrazně vyššímu počtu úmrtí (15 osob) v porovnání s nezabezpečenými železničními přejezdy.

„V posledních několika letech zahynulo každý rok na železničních přejezdech více než 30 lidí. Častou příčinou těchto dopravních nehod je nedodržení povolené rychlosti a vjetí na přejezd v době, kdy je stále v činnosti světelná signalizace červenými světly. Padesát kilometrů v hodině, to je maximální rychlost pro přejíždění železničního přejezdu. A to jen v případě, že bliká bílé světlo na zabezpečovacím zařízení. Jinak je to vždy nejvýše třicítka. U přejezdů se značkou ´Stop, dej přednost v jízdě´ je pak samozřejmě povinné zastavit vozidlo a rozhlédnout se,“ připomíná základní pravidla plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Vedle zbytečné ztráty lidských životů a vážných zranění dochází při dopravních nehodách na železničních přejezdech také k vysokým materiálním škodám. I proto se preventivním opatřením ke snížení počtu dopravních nehod věnuje v této oblasti velká pozornost. „V živé paměti máme poměrně nedávný případ, kdy na kolejích zůstal stát uvězněný kamion a srážce s přijíždějícím vlakem se, díky staženým závorám, již nepodařilo zabránit. Vedle těžkého zranění u několika osob došlo také ke škodě na majetku přesahující částku 35 milionů korun. Byl to klasický příklad, který bohužel není ojedinělý, a proto se stal námětem pro naše další edukativně zpracované video v rámci kampaně Ty to zvládneš –setkání s realitou,“ vysvětluje Lukáš Hutta výkonný manažér Asociace Záchranný kruh, která zmíněnou kampaň dlouhodobě připravuje.

Jedno z preventivních opatření pro zajištění vyšší bezpečnosti na železničních přejezdech bylo zavedeno v srpnu roku 2009 a představuje unikátní číselnou identifikaci na zadní straně výstražného kříže každého železničního přejezdu v ČR. Například v případě nepojízdného vozidla stojícího v kolejišti mezi staženými závorami je nutné, aby jeho řidič s pomocí této unikátní identifikace okamžitě varoval záchranáře o konkrétním nebezpečném místě na tísňové telefonní lince 112.