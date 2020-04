Auto během karantény – jak se o něj postarat před vyjetím?

Umyjte si auto

Před odstavením vozidla na delší nebo krátké přestávky se vyplatí postarat se o základní úkony. Jedním z prvních a nejjednodušších kroků je, pokud možno jednoduše umýt vozidlo a navoskovat kapotu. Nečistoty nahromaděné na laku přitahují vlhkost, což může urychlit korozi, zejména u starších modelů.

„Máme-li možnost auto umýt doma, pak jde o nejlepší variantu. Pokud nemůžete auto umýt doma, doporučujeme využít automatickou myčku aut. Nejzazší možností by mělo být využití myčky ruční. Pokud se k této variantě přikloníte, pak dodržujte všechny hygienická opatření, abyste nepřišli do styku s nákazou, tzn. měli byste udržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních řidičů a používat tlačítka jednotlivých programů myčky s rukavicemi. Pokud zůstane váš vůz stát venku, pak se rozhodně vyplatí zvolit možnost voskování automobilu. Důležité je také zcela doplnit palivo. V prázdné nádrži se může usadit vodní pára, což vede ke korozi nádrže," říká Lukáš Czauderna, poradce pro rozvoj autoservisů ProfiAuto.

Interiér se počítá

Před dlouhým zastavením vozu byste se měli také postarat o to, co na první pohled nevidíte. Každé auto má zařízení, která mohou při parkování odebírat energii. Z dlouhodobého hlediska mohou dokonce vybít baterii, zejména pokud je již stará. Zvažte tedy, zda baterii nevypojit. Dalším krokem je kontrola tlaku v pneumatikách. Pokud je úroveň tlaku velmi nízká, může způsobit trvalé poškození gumy, a to i během zastavení. Je třeba se také starat o brzdový systém, zejména tedy o ruční brzdu. Když bude vaše auto stát na rovině, zařaďte pouze první rychlostní stupeň. Při zatažení ruční brzdy, a to i elektrické, může nastat problém s uvíznutým brzdovým lanem. Řidič tak musí po delší pauze od provozu vozidla řešit, jak auto odbrzdit.

Nezapomeňte na olej

Vzhledem k dlouhodobému odstavení auta se může menší nedbalost projevit více než kdy jindy. Navíc s vážnějšími následky. „Jde například o neprovedenou výměnu oleje. Plánovaná výměna by měla být provedena ještě před delším zastavením a ne po něm. Postupem času se totiž mohou přísady v oleji vysrážet, proto je pro vaše auto lepší, když bude delší dobu stát s již vyměněným olejem.

„Pokud víte, že vůz nebude dlouho používán a čas na výměnu se blíží, je lepší to udělat co nejdříve," dodal Lukáš Czauderna.

Příprava na zimu | foto: Dataconsult

Bezpečná návštěva servisu

Návštěvu servisu si teď každý rozmyslí. Připomeňme si však, že autoservisy fungují většinou beze změn a jejich chod je během epidemie důležitý pro udržení klíčových odvětví: zdravotnictví, dopravy nebo potravinářství. Odpovědné servisy a servisní sítě proto zavádějí postupy v souladu s nejnovějšími vládními pokyny. Musejí vyhovět potřebám zákazníků, zavádět nejbezpečnější formy služeb, včetně omezení kontaktu se zákazníky a bezhotovostní platby. Před každou návštěvou autoservisu se ujistěte, že jste si vybrali místo, které dodržuje tato pravidla. Vybrané servisy lze kontaktovat telefonicky, e-mailem nebo například prostřednictvím aplikací. Například aplikace ProfiAuto, která umožňuje úplnou automatizaci procesu od oznámení po opravu. Zákazník může tímto způsobem vyřešit problém na dálku, provést prvotní odhad nákladů a nastavit další podrobnosti k opravě či servisu.

Některé dílny také nabízejí jiné bezpečné alternativy řidičům. Jedná se například o služby, které nevyžadují, aby zákazník opustili dům. Jedná se například o službu door-to-door. Zaměstnanec servisu v tomto případě přijede na předem dohodnuté místo a zaveze auto k opravě. Po provedení služby je auto dezinfikováno a převezeno zpět na dohodnuté místo pro vrácení.

Ještě jedeno kolečko navíc?

Abychom se vyhnuli poruchám nebo je alespoň minimalizovali, měli bychom také dbát na následující věci: „Používáme-li auto pouze na cestu do obchodu, na nákupy, je vhodné, abychom si udělali alespoň jedno kolečko na parkovišti navíc. Tím zabráníme degradaci některých součástí brzdového systému – zejména disků a třmenů. Dobijeme také baterii, ve které při vybití dochází k nárůstu krystalů síry. Zapněme také klimatizaci, díky čemuž se se promaže její kompresor. Zapomenout byste neměli ani na rozdíl mezi benzínovým a naftovým motorem. Naftový motor totiž vyžaduje delší ujetou vzdálenost, než je zcela zahřátý," doporučuje Jindřich Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto CZ a SK.