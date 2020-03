Koupit si nyní auto je extrémně výhodné. Podívejte se proč

Autobazary nabízejí možnost zakoupení vozů online, což pro kupujícího znamená, že mu mohou vybraný vůz dovézt například před dům k testovací jízdě a k převzetí. Díky tomu, že se jedná o online prodej, měl by mít zákazník navíc 14denní lhůtu na vrácení vozu, nesmí ho však výrazně používat či dokonce poškodit. Ojetá auta se v těchto dnech mohou přeprodávat také mezi fyzickými osobami. Koupit auto přes internet tedy může být nyní výhodné, je však potřeba prověřit si jeho historii, aby měl kupující skutečnou představu o tom, jaký vůz kupuje. Prověřit historii vozu lze i nyní jednoduše online.

„Podle našich informací přistupují nyní prodejci kvůli malému odbytu na velké slevy,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia. Kromě nižší ceny je nyní výhodou i skutečnost, že je z čeho vybírat. Tím, že v posledních týdnech prodej vozů významně poklesl, je na trhu poměrně velká nabídka ojetých aut. „Kvůli sníženému množství dovezených aut v příštích měsících navíc nelze očekávat, že ceny oproti současnému stavu ještě spadnou, a navíc nebude tolik z čeho vybírat. Pokud někdo plánuje nákup ojetého vozu, tak výhodné podmínky, jaké může nyní získat, v budoucnu asi stěží dostane.“

Riziko koupě vozu se stočeným tachometrem poroste

V blízké době lze navíc očekávat, že se kvůli sníženému zájmu o ojetá auta začnou ve větší míře než dosud objevovat na trhu nekalé praktiky, které umožňují prodávajícím na vozech více vydělat, ať už se jedná o stáčení tachometrů, nelegální předělávání vozů a pozměňování jejich identity, zatajování havárií či omlazování uváděním jiného roku výroby. Potřeba prověřit si vozidlo tedy vzrůstá na významu. Systém AUTOTRACER i další služby Cebia fungují neustále bez omezení a je tedy možné prověřit si historii či původ vozidla z pohodlí domova.

Služby Cebia fungují i v době karantény

Díky službě AUTOTRACER se lze do několika málo minut dozvědět, zda nemá vůz stočený tachometr, zda nebyl havarovaný, jak byl servisovaný, jaký je skutečný rok jeho výroby a skutečná výbava, zda není evidovaný jako odcizený, zda není zatížený leasingem či spotřebitelským úvěrem nebo například z jaké země pochází. Lze tedy odhalit i falešný původ a v řadě případů i to, že auto bylo nelegálně předělané (např. nesouhlasí barva, strana řízení atd.). K odhalení historie vozu pomocí systému AUTOTRACER je zapotřebí znát jen VIN vozu a zadat ho na www.zkontrolujsiauto.cz. Pomocí služby PROVIN lze detailně prověřit původ vozidla, tedy v jaké zemi bylo přihlášeno, proč bylo odhlášeno a zda nebylo v zahraničí evidované jako kradené, případně odhlášené z důvodu totální havárii. Pro výsledky této služby rovněž není potřeba opouštět domov, zákazník se je dozví do druhého dne.