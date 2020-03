Velký návrat: Enge a Vršecký vstupují do kategorie GT3

„Tomáš Enge bude po tři roky naším pilotem číslo jedna v tomto šampionátu a jezdeckým lídrem. Davida (Vršeckého) jsme motivovali, aby se vrátil z důchodu k plnohodnotnému závodění," uvedl Martin Koloc. „Neznám nikoho, kdo by ve velkých a dobrých autech toho dokázal tolik, co Tomáš. Navíc nevnímá závodění jen z pozice pilota, který si přinesl helmu, odjezdí to a jede zase domů. V gétéčkách nemáme žádné zkušenosti a ty právě on s sebou přináší. Obdivuju to, jak profesionálně ke své práci přistupuje," pokračoval mentor Buggyry. Enge má před sebou velký úkol, kampaň GT3 bude totiž nezávislá na truck racingových aktivitách Buggyry a je tak potřeba postavit celý tým v podstatě od základů. „Jsem si jistý, že díky němu velmi rychle doběhneme konkurenci a budeme schopni v novém prostředí bojovat o přední umístění v jakémkoliv šampionátu," podotkl Koloc.

Jediný čech, který kdy závodil ve Formuli 1 se však ani ve svých 43 letech výzev nebojí. „Zúčastnit se takového projektu, kdy se staví nový tým, je pro mě velkou výzvou. Závodění v Asii pro mě není cizí, jezdil jsem tu s formulí A1 GP, mám zkušenosti s gétéčky i z Thajska. Závodili jsme i v Malajsii, Indonésii nebo Japonsku. Asijské prostředí díky tomu znám docela dobře. Přemýšlel jsem nad nabídkou delší dobu. Už jsem trochu vypadl ze závodního prostředí proti době, kdy jsem měl za rok 25 závodních víkendů," řekl Enge. Nová příležitost závodit a předávat své bohaté zkušenosti dál však nakonec zvítězila. „Nakonec jsem se rozhodl jít do prostředí pro mě sice neznámého, ale pro motoristického fandu známého velice dobře. Člověk se sice dívá po jistotě, ovšem motivace byla větší. A ta zvítězila," dodal 43letý pilot.

Enge Racing | foto: Enge racing

Druhým pilotem Buggyra Zero Mileage Racing bude David Vršecký. Ten závodění sice kvůli zdravotním problémů pověsil v roce 2018 na hřebík, ovšem jak sám říká, tohle byla šance, která se prostě neodmítá. „S touhle nabídkou se má bolavá záda rychle uzdravila," prohodil s úsměvem dvojnásobný mistr evropy v závodech tahačů a nyní šéfkonstruktér Buggyry.

„Ale teď vážně. Nedovedu si představit, že bych takovou šanci odmítl. Jsem rád, že i v důchodovém věku si můžu sednout za volant takového auta. Vedle Tomáše budu jako žák. Tomáš zná gétéčka mnohem líp. Já se zatím jen svezl loni v Brně tři kola Lambem. Jsem nadšený, že s ním mohu být v jednom týmu. Díky němu se budu rychleji s autem učit a budu mít od koho opisovat," dodal Vršecký.

Buggyra Zero Mileage Racing nebude jen o sbírání drahých kovů pro duo Enge Vršecký. Ale výrazně bude zapojena i Buggyra Academy, která vychovává nové piloty, mechaniky a další lidi potřebné pro závodění. „S koučováním jezdců i organizací týmu mám velké zkušenosti ze svého předchozího angažmá v německém týmu Reiter Engineering, takže se těším i na práci v rámci Buggyra Academy," pronesl Enge. V rámci akademie tak usedne za volant po boku Engeho a Vršeckého i brzy 16letá Aliyyah Koloc. „Aliyyah pojede v Číně exhibiční sérii GT a měla by absolvovat celý testovací program. Máme tu také talentovaného Francouze Tea Calveta, který by mohl tým příští rok doplnit, pokud bychom se rozhodli nasadit dvě auta," vysvětlil Koloc.

Enge Racing | foto: Enge racing

Enge Racing | foto: Enge racing

Start Čínského šampionátu je kvůli aktuální epidemii nového koronaviru sice zatím nejistý, Martin Koloc však zachovává chladnou hlavu. „Pořadatelé počítají s tím, že se začne v červnu v Šanghaji. Teď je ale otázka, jestli se situace uklidní v Evropě. Věřím tomu, že Čína bude mít po problému, ale my jim možná budeme ještě trochu smrdět," zamyslel se. V případě, že závodění nebude možné, dojde na testovací program a virtuální sérii na simulátorech. Důvěra je i tak velká. „Věřím, že máme auto, které ve startovním poli patří mezi ty nejlepší a výsledky pak přijdou," těší se Vršecký.