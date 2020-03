Enge Racing v roce 2020 na českých tratích MČR HA hned se dvěma vozy

Tomáše Engeho a jeho sestru netřeba představovat. Liberecký jezdec s Fordem startoval již v loňské sezóně, kdy absolvoval pět závodů. Ani Milan Poživil s Richardem Nesvadbou nejsou žádní nováčci. Ba naopak, Milan Poživil poprvé v rallye startoval již v roce 1993, kdy si premiéru odbyl v rámci Rallye Castrol Gemer na Slovensku a jeho vstupem do rally byly starty v tehdy vypsaném poháru ŠKODA s vozidly Škody Favorit 135 LX. Mnozí fanoušci si něj vzpomenou především při jeho startech s vozidly ŠKODA Felicia Kit Car různých specifikací, kdy pravidelně v letech 1997 až 2004 startoval v MČR a MČR Sprintrally . Vedle startů s vozidly ŠKODA také v minulosti startoval např. s vozidly Peugeot 306 S16 a FORD ESCORT Cosworth.

Enge Racing | foto: Enge racing

Richard Nesvadba na místě spolujezdce patří k velmi zkušeným spolujezdcům, kdy na svém kontě má již 115 startů a seznam jezdců které navigoval by byl poměrně dlouhý. Dokonce má za sebou i starty s vozidly specifikace WRC a zajímavostí je, že s Milanem Poživilem v minulosti již startoval a to při Rally Sprint Kopná v roce 2002. Fanoušci rally také zajisté vědí, že Richard Nesvadba naposledy usedal po boku Olgy Lounové. „Bude to pro náš tým Enge Racing přelomová sezóna. Poprvé pojedeme na některých závodech se dvěma vozy, což nebude vůbec jednoduché. Na druhou stranu taťka se ujal role šéfa týmu, a tak se nebojím toho, že bychom neměli tuto změnu zvládnout. Je to pro nás výzva. Chtěli jsme startovat na Šumavě, která je nyní odložená, dále v Českém Krumlově, na Bohemce a Barumce. V plánu bychom měli mít s Luckou ještě jeden start, vypadá to prozatím, že bychom jeli i v Příbrami. Na těchto závodech by se měli představit také Milan Poživil s Richardem Nesvadbou s vozidlem ŠKODA 130 LR, kteří pravděpodobně budou startovat i na dalších soutěžích," shrnul úvodem Tomáš Enge.

V plném proudu jsou samotné přípravy před sezónou. „Naším cílem bylo startovat na Šumavě nejen v rámci českého, ale i evropského šampionátu. Škoda 130 LR je již homologována do historické FIA, u Fordu musíme provést drobné úpravy a zažádat o evropskou homologaci, ale věřím, že vše zvládneme bez problémů. Pokud se vše podaří, není vyloučené, že bychom nezkusili i nějaký další start někde v Evropě v rámci ME " doplnil jezdec Fordu Escort RS2000 MKII Tomáš Enge. Zatím tým stihl pouze jeden předsezónní test, kdy poprvé s vozidlem ŠKODA 130 LR testoval na okruhu v Sosnové Milan Poživil.

A jaké jsou Tomášovy a týmové cíle? „Jsem šťastný, že to vypadá, že se nám snad podařilo díky partnerům zajistit letošní sezónu v takovém rozměru, ale uvidíme jak se bude dále program MČR HA a ME historiků vůbec vyvíjet. Vím, že to nebude jednoduchá sezóna, do českého šampionátu se chystají další kvalitní posádky s výkonnými vozy a bude stále těžší se prosadit. Na druhou stranu pro diváky to bude zážitek a pro nás zase velká výzva popasovat se silnými soupeři a vybojovat co nejlepší umístění nejen v jednotlivých závodech, ale i v konečném pořadí šampionátu. Musím říct, že již nyní patří český šampionát historiků k nejkvalitnějším v Evropě, a to ještě neřekl poslední slovo. A hlavně vidět vozy, které patřily v osmdesátých a devadesátých letech ve světě ke špičce je samo o sobě super zážitek. No, po pravdě, současná situace okolo koronaviru všechny nutí přemýšlet o jiných věcech, než jsou závody, ale věřím, že se situace zlepší a budeme se těšit na první letošní start. Uvidíme, zda to bude Český Krumlov, nebo později a věřím, že se brzy potkáme se všemi fanoušky u trati. Já se už nemohu dočkat." uzavřel liberecký jezdec.