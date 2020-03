Co pumpa, to jiná pistole. Jak sjednotit koncovky pro tankování LPG?

Pokud však cestujete do jiné země, pravděpodobně narazíte na jiné hrdlo tankovací pistole a nebude výjimkou, že při jedné cestě po Evropě budete potřebovat několik redukcí i v rámci průjezdu jednou zemí. Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) proto vyzval Komisi ke sjednocení těchto koncovek.

„S nadsázkou se dá říct, že nyní v rámci EU platí pravidlo, co LPG pumpa, to jiná tankovací pistole. Poslal jsem proto podnět ke Komisi, aby se problematikou zabývala,“ sděluje europoslanec, který by si přál sjednocení koncovek pistolí podobně, jako vzniká legislativa za jednotné nabíječky.

„Pokud má mít EU smysl, měla by zjednodušovat život občanům. Toto je jeden z dalších kroků, jímž nikoho neomezíme a jen mnoha řidičům ušetříme nervy s hledáním správné redukce,“ komentuje aktuální situaci.

LPG má potenciál již dnes výrazně omezovat emise z dopravy do doby, než se prosadí bezemisní pohony. V EU je minimálně 8 milionů automobilů na LPG pohon a po celé EU lze najít více než 31 000 tankovacích stanic. Ke konci září 2019 bylo v ČR 955 čerpacích stanic LPG.