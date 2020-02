Nejbláznivější auto vystavované na autosalonu v Chicagu? Pravděpodobně XF58 1950 Studerbaker "Ice Princess"

Ledová Princezna, jak zní český překlad názvu XF58 1950 Studerbaker" Ice Princess", je v podstatě kombinací vzhledu Studebakeru a starých Cadillaců. Přední část se nese v duchu raně poválečných Studebakerů, pro které byla charakteristická kruhová maska chladiče a čtveřice kruhových pochromovaných světlometů. Zadní část dá naopak vzpomenout na éru Cadillaců s jejich částečně zakrytými zadními koly a obrovské ocasní ploutve evokující proudová letadla.

XF58 | foto: carakoom.com

Do interiéru se vstupuje podobně jako do kokpitu stíhačky pomocí dvou od sebe oddělených průhledných kopulí. Vnitřek vozu se nese v duchu 50. let minulého století. Zlatá sedadla kontrastují s červeným kobercem. Pocit z retro vozu dál umocňuje velký volant s tenkým věncem a stylové kruhové "budíky".

Pod nekonečně dlouhou kapotou se čtveřicí řiditelných kol se nachází V8 od automobilky Cadillac . Tento motor o objemu 8,2 litru v sériových Cadillacích produkoval výkon 294 kW (400 koní) a točivý moment 745 N.m. Zda je v tomto konkrétním případě nějak dále upravený, není uvedeno. Výkon objemného motoru s úžasným zvukovým projevem putuje na kola zadní nápravy pomocí automatické převodovky.