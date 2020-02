Jak na maximální komfort při užívání vašeho vozu?

Potahy na sedačky ochrání čalounění

Pokud si zakládáte na tom, aby váš nový vůz vydržel co nejdéle jako nový, můžete to zajistit odpovídající ochranou čalounění. Velice vhodné jsou k tomuto účelu ochranné potahy do auta, které mohou plnit jednak funkci ochrannou, ale rovněž také estetickou. Vždy záleží na tom, jaký potah si vyberete. Existují třeba různá sportovní provedení, které vypadají velice efektně. Mnohé z potahů jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, které působí nejen na pohled, ale také na dotyk velmi příjemně. Typickými vlastnostmi obvyklých potahů také je, že se:

Snadno nasazují a stahují

Jednoduše se čistí

Pokud si navíc vyberete potah z kvalitních materiálů, budete mít jistotu, že vám rovněž dlouho vydrží. Pak jsou tady také potahy, které plní čistě funkci ochrannou. Můžete jej využít třeba tehdy, pokud provádíte nějaké montážní práce a nechcete si ušpinit sedačku. Takové potahy využívají třeba také kvalitní autoservisy.

Díky nezávislému topení již nebudete v autě mrznout

Jak je vám příjemné nasedat ráno v zimě do vymrzlého automobilu? Určitě to není nic moc. Přitom je to problém mnoha motoristů, protože ne každý má garáž. Velmi vhodným řešením je v tomto případě komfortní nezávislé topení, Které dokáže vaše vozidlo vyhřát ještě předtím, než do něj nasednete. Díky tomu vám také celkově rozmrzne, a pokud na něm byla nějaká námraza nebo sníh, už se toho snadno následně zbavíte. Typická provedení nezávislého topení však jsou poměrně cenově nákladná. Proto na trhu existují také dostupnější řešení, která vám navíc umožňují:

Ovládání na dálku

Kombinaci s alarmem

Skutečně existují řešení, která mohou kombinovat poměrně komplexní systémy. Ty jednak mohou umožnit vytopení vašeho interiéru, kdy si vozidlo vyhřejete ještě z pohodlí vašeho domova, přičemž máte na dálku také přehled o konkrétní teplotě. Často tyto systémy umožňují přidávat další modulární jednotky rozšiřující jejich funkce, jako třeba zabezpečení.

Co si takhle váš vůz vylepšit?

Konvenční řešení vám nestačí? Existuje řada možností, jakými si můžete své vozidlo vylepšit. Řada lidí má jako koníček tuning vozů, který nemusí být rozhodně jenom vizuální, ale může být rovněž především funkční. Pokud patříte mezi zdatné mechaniky, rozhodně budete potřebovat k takovým úpravám kvalitní díly.

Vždy samozřejmě záleží na tom, do jakých úprav se chcete pustit. Důležitou součástkou v motorovém prostoru jsou ale často nejrůznější hadice. Zde se vyplatí používat pružné silikonové hadice vysoké kvality, které lze využít pro úpravy sériových aut i profesionální úpravy pro drift, rally a drag racing. Tady je už pouze na vás, jak daleko váš koníček a vaše představy o úpravách vozu sahají.

Komfort chcete mít také v garáži

Parkujete váš vůz v garáži? Tak to patříte k těm šťastnějším. Takovou garáž je ale potřeba udržovat v čistotě, abyste se v ní vy i váš miláček cítili jako doma. K tomuto účelu můžete používat mycí stroje, které dokáží odstranit i odolné nečistoty. A v garáži se takových nečistot vytvoří rozhodně spousta.

V garáži, která je zároveň vaší soukromou dílnou, ale můžete uplatnit celou řadu dalších zařízení, která vám leccos usnadní. Využít lze revoluční elektromotory, které umožní provoz nejrůznějších strojů. Trojfázové asynchronní elektromotory navíc mohou mít parametry upraveny dle požadovaných vlastností pro konkrétní typ provozovaného zařízení.