Jaké techniky a postupy pomáhají řešit úskalí kamionové dopravy?

Služby poskytující kamionová přeprava

Mnoho lidí v současné době rádo tvrdí, že kamiony vlastně nepotřebujeme. Že stačí vše naložit na železnici a přepravit do místa určení. Problém je v tom, že koleje nevedou všude. Přeprava kamiony tak má a stále do budoucna bude mít své nezastupitelné místo. Kvalitní kamionová přeprava zboží v současné době musí zajistit celou škálu požadavků dodavatelských řetězců. Patří mezi ně především:

Komplexní zabezpečení fungování logistických služeb

Včasná a bezpečná doprava zboží na místo určení

Vysoký standard kvality

Provozovat kamionovou dopravu zkrátka vyžaduje profesionální přístup po všech stránkách. Vše musí být doručeno včas a bezpečně na místo určení, a to za smluvených podmínek. Běžné je dnes dopravit zboží přímo z výrobního závodu až k zákazníkovi, včetně nadrozměrného nákladu. Výhodou je, pokud je přepravce schopen zajistit také dopravu mezinárodní, a to po vodě i vzduchem.

V současném konkurenčním prostředí rovněž není jednoduché získat si důvěru klientů, proto je potřeba stavět na stávajících zkušenostech a neustále se zlepšovat. Jedině tak může být zabezpečen vysoký standard kvality poskytovaných služeb.

Prvky pro vyšší plynulost a bezpečnost dopravy

Důležitá je samozřejmě také plynulost a bezpečnost kamionové dopravy. Aby měl dispečink konkrétního dopravce přehled o pohybu jednotlivých vozidel, pomáhá k tomu zařízení GPS lokátor. Monitoring prostřednictvím GPS je ideálním řešením pro firmy a vyznačuje se:

Jednoduchou obsluhou

Umožňuje plánovat trasy

Zefektivněním procesu přepravy

O stránku plynulosti a bezpečnosti pohybu vozidel se mohou starat také mechanické prvky. Zejména v zimních měsících je to pro kamiony opravdu složité. Těžká vozidla s nákladem noha tun mívají zkrátka problémy s vyjetím, byť jen menšího kopce. Je to situace nesrovnatelná s jízdou osobním vozem. Mnohde pomůže nasadit sněhové řetězy, které tak mají nezastupitelné místo v zimní výbavě kamionu. Někdy zkrátka není nad přímočaré mechanické řešení.

Bezpečnost silničního provozu není jen o kamionech

Bezpečnost na silnicích v souvislosti s kamionovou přepravu ale není pouze výhradně na dopravcích jako takových. Důležitá je také kvalita silniční sítě a zejména dostatek odpočívadel pro kamiony na dálnicích, v čemž má Česká republika stále velké mezery. Poskytnutí míst pro možnost bezpečného odpočinku pro řidiče, kteří tak mohu dodržet povinné přestávky, je naprosto zásadní a do budoucna je potřeba se na to více zaměřit.

V souvislosti s komunikacemi je důležitá také kvalita značení, což by rozhodně ocenili zlepšit také řidiči osobních automobilů. Nepochybně hraje svou roli rovněž bezpečné osvětlení veřejných komunikací, a to zejména v kritických nepřehledných úsecích. Dostatečné osvětlení přechodů a dalších krizových míst. To většinou je vše na majiteli komunikace nebo na konkrétní obci. Zde se situace naštěstí zlepšuje.

Pravidelná údržba vozidel

Není žádným tajemstvím, že pro kamiony platí mnohem přísnější podmínky kontrolování jejich technického stavu. Nákladní automobily musí na technickou prohlídku každý rok. Pro celkovou bezpečnost kamionové dopravy je tak zásadní udržovat vozový park v dobré kondici. Ať už je to třeba oprava řídících jednotek pro kamiony, nebo oprava mechanických částí vozidla. Vše je velice důležité pro maximální bezpečnost provozu a spolehlivost vozidel.