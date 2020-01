Lexus představil koncept pro pohyb na Měsíci

Zero Gravity je jednomístné vozidlo, které se řídí jako motocykl, ale využívá magnetickou levitaci a vznáší se nad povrchem. Jde o technologii, kterou Lexus již skutečně použil ve svém jedinečném projektu levitujícího prkna. Ovládání tohoto futuristického stroje je podobné, jako když jezdec ovládá svého koně. Jde o nový koncept označovaný jako Tazuna, v japonštině otěže. Výsledkem je skutečný pocit jezdce propojeného se strojem.

Lexus představil vize mobility na Měsíci - Zero Gravity | foto: Lexus

Designové skici vytvořilo evropské vývojové centrum designu (ED2). Koncept nese všechny charakteristické znaky značky Lexus. Ačkoli se designéři oprostili od veškerých obvyklých pravidel návrhu luxusních automobilů, dokázali přímo čerpat ze své nejnovější průlomové práce, futuristického konceptu Lexus LF-30 Electrified.

Za originálním námětem na Zero Gravity stojí Karl Dujardin; jeho nápad byl vybrán jako nejlepší z řady konceptů předložených mezinárodními návrháři a architekty z oborů mimo automobilový průmysl. Jejich práce se zaměřují stejnou měrou na potěšení „za volantem“, potenciálně v měsíčních podmínkách s nízkou gravitací, jako na praktičnost cestování z bodu A do bodu B v nerovné a nezkrocené krajině.

Předkladatelé návrhů reagovali na výzvu mezinárodního magazínu umění a designu Document Journal, jenž hledal náměty na možnou podobu budoucího měsíčního světa. Vybráno bylo celkem sedm projektů, které byly předány k dalšímu zpracování studiem ED2 a poté zařazeny do portfolia ‚Lunar Design‘ uvedeného magazínu.

Koncepty Lexus Lunar Design

Zero Gravity, autor: Karl Dujardin

Budoucnost značky Lexus zachycuje návrh Zero Gravity, jenž je novou interpretací charakteristické vřetenovité masky Lexus v trojrozměrném podání. Ostré a zalomené hrany přecházejí do plynulých zakřivených ploch. Řidič má nad vozidlem vždy naprostou kontrolu a hladce klouzá přes nerovné a hrbolaté měsíční cesty, a to i za rychlostí odhadovaných až na 500 km/h.

Lexus představil vize mobility na Měsíci - Zero Gravity | foto: Lexus

Lexus Cosmos, autor: Jean-Baptiste Henry

Lexus Cosmos je dopravní koncept navržený k cestování vesmírem i po měsíčním povrchu. Má čistě skleněný zevnějšek, přičemž sklo zde má funkci pozoruhodné observatoře a současně funguje jako prostředek zkoumání nízké přitažlivosti. Kokpit tohoto konceptu je posunut vzad ke zdůraznění pocitů jako při řízení; přední část je vyhrazena k přemýšlení.

Lexus představil vize mobility na Měsíci - Lexus Cosmos | foto: Lexus

Lexus Lunar Cruiser, autor: Keisuke Matsuno

Lunar Cruiser je víceúčelové měsíční vozidlo k použití na povrchu i pro létání. Velká kola zajišťují pohodlnou jízdu i po nerovném povrchu. Kola se však mohou otočit o 90 stupňů, kdy vozidlo může vzlétnout jako dron, a řidič tak získá svobodu pohybu ke zkoumání měsíčního povrchu i oblohy. Originálně tvarovaná kabina se vyznačuje nápadnými vnějšími rysy karoserie v podobě ‚3D vřetene v pohybu‘, které zprostředkují otevřený výhled, pohodlný interiér a kultovní vzhled.

Lexus představil vize mobility na Měsíci - Lexus Lunar Cruiser | foto: Lexus

Lexus Lunar Mission, autor: Yung Presciutti

Koncept Lunar Mission byl navržen jako prostředek k letu na Měsíc, po němž se následně cestuje pěšky. Součástí návrhu karoserie jsou tekuté boky, v nichž se za letu může odrážet vesmír. Křídla mají ikonický tvar vřetene začleněného do emblému Lexus k vytvoření základních tvarů vozidla.

Lexus představil vize mobility na Měsíci - Lexus Lunar Mission | foto: Lexus

Lexus Moon Racer, autor: Yung Presciutti

Moon Racer je jednomístné vozidlo pro volný čas, navržené ke zdolávání nejrůznějších kráterů po celém měsíčním povrchu; uživatel si při cestování může vychutnávat účinky nízké gravitace, skákání, šplhání, závodění a objevování celého Měsíce. Pocit svobody ještě zdůrazňuje ohromná skleněná bublina, která řidiče obklopuje.

Lexus představil vize mobility na Měsíci - Lexus Moon Racer | foto: Lexus

Lexus Lunar, autor: Yung Presciutti

Lexus Lunar je velké vozidlo navržené k bezpečnému zkoumání Měsíce. Je rozděleno na dvě části: spodní část tvoří platforma se šesticí robustních kol, umožňujících vozidlu zajet všude tam, kde si to řidič bude přát; horní část zahrnuje obytný prostor. Jednotlivé části lze oddělit; po odmontování horní části ji lze použít k budování první měsíční kolonie.