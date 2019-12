Kde opraví chytrá auta? Autoservisy musí reagovat

Moderní technologie hýbou automobilovým trhem čím dál víc. Není to tak dávno, kdy řidičům stačilo mít auto s automatickou převodovkou, tempomatem nebo jednoduchým parkovacím asistentem. Nové a moderní technologie přináší do aut celou řadu chytrých systémů a vychytávek, které by měly usnadnit řízení vozidel a zvýšit bezpečnost vozidel. Pro malé autoservisy to však znamená velké náklady.