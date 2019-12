ČÍM JE ZVLÁŠTNÍ digitální přístrojová deska nového Golfu?

Nový Golf bude zanedlouho uveden na trh s revoluční, ještě přehlednější přístrojovou deskou, která je kompletně digitalizovaná a připojená k internetu. Ovládání bestselleru je díky ní ještě intuitivnější než dosud.

Součástí sériově dodávané přístrojové desky „Digital Cockpit“ je panel sdružených přístrojů, informační a zábavní systém a multifunkční volant. Tyto prvky společně tvoří první funkční úroveň, v níž jsou prakticky všechny zobrazovací a ovládací prvky digitální. Dotykové posuvné prvky umožňují intuitivní přímý přístup k regulaci teploty a hlasitosti. Zóna dotykových prvků pod informačním a zábavním systémem navíc poskytuje rychlý přístup k dalším funkcím klimatizace, asistenčním systémům a v závislosti na výbavě i jízdním režimům a podpůrným funkcím pro parkování. Druhá zóna dotykových prvků sdružuje nově rozmístěné ovladače osvětlení a další funkce pro výhled z vozu. Ovládací prvky osvětlení a vyhřívání předního i zadního okna jsou nyní umístěny ve vyšší poloze na digitální tlačítkové ploše vlevo od panelu přístrojů. Tím je řidiči ještě více usnadněna orientace.

Volkswagen představil 8. generaci své ikony Golf | foto: Volkswagen

Digitální pracoviště řidiče může být na přání rozšířeno. V kombinaci s vrcholným navigačním systémem „Discover Pro“ a desetipalcovým displejem vznikla přístrojová deska „Innovision Cockpit“ s ještě větším rozsahem nabízených funkcí. Přístrojová deska může být na přání završena průhledovým displejem, který promítá informace, například o rychlosti jízdy nebo navigační pokyny, na čelní okno do zorného pole řidiče.

Moderní funkčností se vyznačuje také nová středová konzola. Zejména ve spojení s výrazně menší pákou elektronického voliče dvouspojkové převodovky DSG je tato oblast ještě přehlednější než dosud. Ve stejném stylu byla navržena nová stropní konzola, jejíž ovládací prvky byly rovněž digitalizovány. U panoramatického posuvného střešního okna (výbava na přání) například stačí prstem přejet po posuvném prvku dozadu nebo dopředu a transparentní část střechy se otevře či zavře. Snadnější a logičtější to už být nemůže.

Snadno srozumitelné a intuitivní ovládání nového modelu Golf může být na přání podporováno novým hlasovým ovládáním s rozpoznáváním hovorové řeči. Systém se jednoduše aktivuje oslovením „Hallo Volkswagen“ nebo tlačítkem hlasového ovládání na volantu. Golf reaguje na intuitivní hlasové povely. Například „Dovez mě domů!“ spustí navigaci nebo „Je mi zima!“ automatickou klimatizaci. Nové digitální mikrofony přitom nejen zdokonalily rozpoznávání řeči a kvalitu komunikace při telefonování, ale také dokážou lokalizovat hovořící osobu (řidič nebo spolujezdec). Systém se tak například dozví i to, kde má v interiéru změnit teplotu.

Volkswagen představil 8. generaci své ikony Golf | foto: Volkswagen

Digitalizace navíc uživatelům umožňuje individualizaci nastavení modelu Golf podle vlastních preferencí. Individualizovaná nastavení lze ukládat jak do paměti vozidla, tak do cloudu, odkud mohou být vyvolána kdykoli při změně řidiče nebo vozidla. V závislosti na výbavě se to týká ukazatelů na přístrojové desce „Digital Cockpit“ nebo „Innovision Cockpit“, polohy sedadel, nastavení vnějších zpětných zrcátek a klimatizace, prakticky bezstupňové regulace dekoračního osvětlení s až 30 barvami světla a osvětlovacích funkcí „Coming Home“ a „Leaving Home“.

Síťové propojení prostřednictvím cloudu je umožněno jednotkou OCU (Online Connectivity Unit) s integrovanou kartou eSIM pro připojení k internetu. K jednotce OCU jsou standardně připojeny všechny informační a zábavní systémy modelu Golf. OCU je navíc rozhraním pro nepřetržitě rozšiřované portfolio internetových funkcí a služeb „We Connect“ (sériově koncipovány pro využívání bez časového limitu) a „We Connect Plus“ (v Evropě koncipovány pro bezplatné využívání po stanovenou dobu). Pro podnikatele a firmy byly navíc vyvinuty na přání dodávané služby „We Connect Fleet“, umožňující digitální správu vozového parku.