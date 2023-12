Sedm tipů, jak jezdit na sněhu a náledí

1) Pneu jsou základ

To, že máte přezuto na zimní gumy, ještě nemusí znamenat, že zajistí potřebnou stabilitu. „Minimální hloubka dezénu je u zimních pneumatik čtyři milimetry. Důležité je i jejich stáří. Časem totiž tvrdnou a ztrácejí své vlastnosti. Ideální je pořídit nové zhruba po čtyřech letech,“ upozorňuje Jitka Jechová z Toyoty Česká republika. Ideální je také spojit si povinnost přezutí s tím, že si v garáži nebo jinde na suchu vyzkoušíte, jak správně nasadit řetězy. Počítejte raději s tím, že až je budete potřebovat v terénu, bude určitě tma.

2) Než se usadíte

Může se to zdát jako banalita, ale vůz máte pod absolutní kontrolou jen v případě, že v něm správně sedíte. Zmáčknete-li pedál až na podlahu, neměli byste mít propnutá kolena. Mějte nohy lehce pokrčené, čímž v nich budete mít větší cit, a při nárazu snižujete pravděpodobnost, že si je zlomíte. Oběma rameny byste pak měli být opření. Ani ruce by při držení volantu neměly být napnuté – při natažené ruce by vám volant měl dosahovat k zápěstí.



3) Poznejte svůj vůz

Pokud daný vůz řídíte poprvé, není moc dobrý nápad vydávat se s ním rovnou do sněhem či ledem pokrytého terénu. Je totiž dobré vědět, jak je auto těžké, a podle toho odhadnout jeho brzdnou dráhu. Pokud máte auto s pohonem 4×4, je jízda v zimě snazší, u pohonu 4×2 si předem zjistěte, kde se vypíná protiprokluz. Když totiž jedete do kopce, systém zabraňuje prokluzování kol, ale tím zároveň ubírá výkon. A v tu chvíli se může stát, že zůstanete viset v kopci, který nevyjedete. Takže i za cenu, že se kola budou protáčet, je lepší mít víc výkonu, který vás „vytáhne“ do kopce.

Jízda v zimě | foto: Toyota



4) Brzděte motorem

Při jízdě z kopce a do kopce využívejte vlastnosti převodovky. Do kopce je lepší jet na vyšší převodový stupeň, kde bude plyn méně citlivý a nestane se, že omylem protočíte poháněná kola. Při stoupání se pokuste nezastavovat a udržovat rychlost konstantní. Když zastavíte, je dost možné, že už se nerozjedete. Při jízdě z kopce zařaďte co nejnižší rychlostní stupeň a nechte auto brzdit motorem. Brzdou jako takovou si jen pomáhejte, mohla by totiž kola zablokovat a udělat vůz neovladatelným. „Tento trik lze použít i s automatickou převodovkou, kterou mají například hybridní vozy. Tam přeřadíte na funkci B anebo použijete páčky pod volantem, kde lze také ručně řadit,“ doplňuje Jechová z Toyoty.

5) Zvládněte smyk

Mohou vás potkat dva typy smyku – přetáčivý, když najedete do zatáčky a zadní část vozu vás začne předbíhat, a nedotáčivý, když máte zatočená kola, ale auto jede rovně. Právě tehdy potřebujete vědět, jaké auto řídíte. Přetáčivý smyk řešte u 4×2 pozvolným ubráním plynu a lehkou korekcí volantu do opačného směru zatáčky. U 4×4 volant rovněž stočíte druhým směrem, ale plyn přidáte. Nedotáčivý smyk se řeší jedině ubráním plynu, pohyb volantem příliš nepomůže.



6) Předvídejte

Mějte na paměti, že jinak se auto chová na mokrém sněhu, jinak na čerstvém či zmrzlém. Vždy je to ale úplně jiné než na suchu. Ideální je, až příště napadne sníh, zajít si reakce vašeho vozu vyzkoušet třeba na velké bezpečné parkoviště, protože cvičení dělá mistra, a tak vás pak v provozu nic nepřekvapí.

7) Vybavte se

Máte velké auto nebo místo v zavazadlovém prostoru? Kromě zmíněných řetězů sem přidejte ještě menší pytel s pískem, kterým si můžete v případě potřeby auto nebo kolo podepřít, aby se nesmekalo. Podobně mohou pomoci ale třeba i jehličnaté větve, které najdete u cesty, v civilizaci hledejte například rozložené kartonové krabice