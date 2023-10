Pět opomenutí, které vás mohou připravit o milionové odškodnění

Podle Statistik nehodovosti, které publikuje Policie ČR, se během prvních 9 měsíců letošního roku stalo už více než 69 tisíc nehod. Přinesly nárůst v počtu zesnulých i lehce zraněných, naopak lehce pozitivnější než loni jsou čísla u těžkých následků na zdraví. Poškození, kteří nehodu nezavinili, mají nárok na odškodnění. „Neustále se ale setkáváme s tím, že lidé vůbec netuší, na co mají nárok. A když už dojde na bouračku, řeší hlavně dopady na svůj život i okolí. Pro to, aby získali plnou částku odškodnění, je přitom důležité udělat hned na začátku některé kroky. Bez nich proces odškodnění není beznadějný, ale přece jen se zkomplikuje,“ vysvětluje Tomáš Beck, expert na odškodnění z Vindicia. Jakých chyb se tedy vyvarovat?

1) Nemám svědky ani dokumentaci

Bezprostředně po nehodě mají účastníci jiné starosti než myslet na odškodnění. Přesto je tento okamžik důležitý, nezřídka totiž dojde ke sporům, jak se nehoda stala a kdo je jejím skutečným viníkem. Právě z jeho povinného ručení se přitom odškodnění vyplácí! „Vyplatí se rychle si pořídit fotku, která ukazuje pozici účastníků a celou situaci. Stejně tak zdokumentujte poškození vozu a především svá vlastní zranění, i kdyby šlo o pouhé šrámy a modřiny. I z drobnější rány se může vyklubat komplikace, která vás upoutá na lůžko – a odškodnění by to mělo reflektovat,“ radí Beck. Samozřejmostí je dobře tyto podklady uchovat a nejlépe i pečlivě zálohovat.

2) Doktorům nepopíšu všechny své problémy

Především ženy se ostýchají svěřit lékařům se všemi potížemi, kterým následkem autonehody čelí. Pro sebe si nechávají jak bolesti, tak i souvislost s nehodou – přitom by se měly tyto problémy v částce adekvátně projevit. Je důležité informovat doktory o všech bolestech a komplikacích, zároveň trvat na tom, aby do oficiální zpráv zanesli souvislost s nehodou. Pamatujte i na to, že se některé potíže objeví i s mnohatýdenním zpožděním, typicky se jedná o bolesti hlavy, krční páteře či psychické následky. V konečném odškodnění to může znamenat i desítky až stovky tisíc, hlavně co se týče psychických obtíží. Tyto těžkosti se dají nahlásit a dodat do dokumentace se zpožděním, pamatujte ale na to, že by měl doktor zaznamenat souvislost s bouračkou.

To byl i případ dámy, kterou následkem dopravní nehody začaly trápit intimnější problémy, které se ovšem ostýchala nahlásit. Když se zintenzivnily a byla donucena je řešit s lékaři, nezmínila souvislost s nehodou. To učinila až zpětně na popud znalce, a naštěstí vše dodatečně nechala zanést do zprávy. Jen tento faktor ženě zajistil o 800 tisíc korun vyšší odškodnění.

3) Věřím různým mýtům a nesmyslům

V oblasti odškodnění koluje neuvěřitelné množství zavádějících informací a nepravd. „Dokonce i u některých právníků jsme se setkali s domněnkou, že kompenzaci automaticky vyplácí viník ze své kapsy. A pokud není boháč, údajně nemá vůbec smysl o odškodnění usilovat. Komplikuje to i situace, kdy se vážně zraní spolujezdec, ale za volantem seděl kamarád si kolega – poškození se bojí, že blízkého člověka zruinují. Částku přitom vyplácí pojišťovna, a to z povinného ručení,“ zdůrazňuje Beck. Lidé se také domnívají, že nemají na nic nárok, pokud si sedli k opilému řidiči. Dalším omylem je přesvědčení, že pokud jsem spolujezdec viníka, nenáleží mi kompenzace – právo na ni máte stejné, jako posádka druhého auta, jehož šofér nehodu nezavinil.

4) Pokouším se o odškodnění usilovat sám, nebo naletím nepoctivcům

Domoci se spravedlivého odškodnění není tak úplně snadné – posudky znalců pojišťoven jsou často na výrazně nižší částky, než jaká by dopadům nehody skutečně odpovídala. Podle zkušeností Vindicia si lidé, kteří postupují sami, vymohou jen asi třetinu částky, na kterou mají nárok. Obezřetnost je na místě ale i ve chvíli, kdy se poškození rozhodnou oslovit odborníky. Některé firmy i advokáti své služby nabízí bez potřebné praxe i zkušeností. Jak si tedy mezi nimi vybrat? Dobrým vodítkem mohou být daňová přiznání z příjmu právnických osob, rozvaha a výsledovka, v nichž společnosti povinně zveřejňují své hospodaření a zisky. Průměrné odškodnění dosahuje stovek tisíc korun, a počtu úspěšně vyřešených případů by měl odpovídat i příjem společnosti. Pokud firma uvádí roční výdělek v řádech desítek tisíc korun, patrně to pro proces odškodnění nebude ten pravý a zkušený partner. Pokud váháte a nechcete riskovat, vybírejte firmy, které nechtějí odměnu předem.

5) Podepisuji to, čemu nerozumím

Velkým problémem především u zahraničních nehod je podpis dokumentu, kterému člověk plně nerozumí. Ne všechny policejní hlídky jsou poctivé a některé se snaží ušetřit si práci – poškozenému řidiči namluví, že se jedná o povinný a potřebný dokument, ten cizojazyčné lejstro podepíše, a následně se dozví, že se přiznal k zavinění nehody. Obezřetný ale člověk musí být i v procesu odškodňování – žádnou nabídku na vyrovnání nepodepisujte ihned a raději ji projděte v klidu. Zbrklý podpis a snaha vyhovět vás mohou připravit o stovky tisíc korun!