Automobilky Nissan a Renault dosáhly dohody o úpravě aliance

Firmy již v únoru představily rámcovou dohodu, podle které automobilka Renault sníží svůj podíl v Nissanu na 15 procent ze současných 43,4 procenta, zatímco Nissan si ponechá stávající 15procentní podíl v Renaultu. Podle konečné dohody převede Renault podíl 28,4 procenta v Nissanu do svěřenského fondu. Tato transakce by se podle sdělení podniků měla uskutečnit do konce roku.

Podoba aliance, která vznikla v roce 1999, se mění v důsledku rostoucí nespokojenosti Nissanu kvůli přílišné dominanci Renaultu v tomto partnerství. Nissan zhruba před dvaceti lety téměř zbankrotoval, po finanční injekci od Renaultu se však zotavil a stal se hlavním motorem růstu aliance, uvedla agentura Kjódó.

Automobilky původně chtěly dokončit jednání o úpravě aliance do konce března. Rozhovory však zkomplikovaly pochybnosti Nissanu ohledně podmínek dohody, například ohledně přístupu k duševnímu vlastnictví v oblasti elektromobilů.

Investice do divize Renaultu pro výrobu elektromobilů zajistí Nissanu zastoupení v její správní radě. Podle šéfa Nissanu Makota Učidy investice do divize s názvem Ampere podpoří expanzi podniku na trhu s elektromobily v Evropě.

Zdroje agentury Reuters odhadují hodnotu divize Ampere až na deset miliard eur. Nissan v únoru uvedl, že v divizi koupí maximálně 15procentní podíl. Zpráva však informaci o výši podílu neobsahuje.

Automobilka Nissan v samostatné zprávě oznámila, že v prvním finančním čtvrtletí, které skončilo 30. června, téměř zdvojnásobila provozní zisk na 128,6 miliardy jenů (zhruba 20 miliard Kč). Zároveň zlepšila odhad celoročního provozního zisku téměř o šest procent na 550 miliard jenů.