Bezpečnostní kamera zachytila nehodu, při které Ferrari létaly vzduchem, doslova

Ferrari jsou rychlá auta a pár dní zpět se o tom přesvědčili i jejich řidiči. Během projížďky se totiž dvojice vozů proletěla velkou rychlostí do plotu místní vily. Celý incident se odehrál v Itálii a nikdo nebyl naštěstí vážně zraněn. Kdo by očekával, že šlo o nějaké nerozvážné mladíky, byl by na omylu. Jednomu bylo 47 a druhému 56 let. Trest za vysokou rychlost a způsobení vážné dopravní nehody je nemine.