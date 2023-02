Lyže, snowboard či běžky v autě? Pozor na pokuty a bezpečnost

První a zřejmě nejpohodlnější variantou je střešní box, kam se vejde nejen několik párů lyží či snowboard, ale díky stovkám litrů objemu i zavazadla, nebo třeba pouzdro s helmou či botami. Navíc na vaše vybavení cestou neprší či nesněží. Druhou možností je střešní nosič, jehož výhoda je zase v nižší pořizovací ceně.

V každém případě budete k připevnění boxu nebo nosiče potřebovat takzvané střešní příčníky. U nich je důležité vědět, že se u každého modelu liší. Pokud tedy soused nemá stejné auto jako vy, není dobrý nápad si je od něj půjčovat. Ideální je si příčníky vždy koupit rovnou s novým vozem. Postup při nasazování příčníků od Toyoty je velmi jednoduchý a velmi přehledně popsaný přímo v balení.

Varianta střešní box

„Pokud jste si pro převoz lyží vybrali střešní box, počítejte s tím, že v jednom člověku jej nenasadíte, a poproste někoho o pomoc minimálně s vysazením boxu na střechu. Než box upevníte, zkontrolujte, zda box nevadí při otevírání dveří od zavazadlového prostoru,“ upozorňuje specialista poprodejního oddělení českého zastoupení značky Toyota Tomáš Matějka.

Teprve když je box na střeše bezpečně usazen, můžete jej upevnit a naložit lyžařské vybavení. Samotné nakládání by pak nemělo skončit jen tím, že do boxu lyže naskládáte a zavřete ho. „V každém boxu by měl být ještě pás, který vše přiváže a upevní, a zabrání tak lyžím v pohybu. Přesto je lepší sem lyže ukládat ještě v obalu, aby nedošlo k poničení jak lyží, tak boxu,“ radí Matějka.

lyže | foto: Toyota

Varianta střešní nosič

Střešní nosič se na příčníky upevňuje trochu jiným způsob. „Je potřeba jej nasunout do tenké drážky na příčníku a připevnit ho. Poté můžete naložit lyže, vždy patkami dopředu. Snowboard ukládejte vázáním nahoru, abyste si nepoškodili prkno, ale ani střechu. Na závěr nosič zacvakněte a zamkněte,“ vysvětluje postup Tomáš Matějka.

Opatrně ukládejte i zbytek lyžařského vybavení. Pokud dáváte hůlky a boty do kufru, nebo jinam do interiéru auta, vždy dbejte na to, aby byly dostatečně uchyceny a při jízdě, ale ani při prudkém brzdění se nemohly pohnout.

I převážení sportovního vybavení má své důležité zásady | foto: Seat

Pozor na pokuty za lyže uvnitř auta

„V interiéru auta se někdy vozí i lyže, spousta aut má kromě sklápěcích sedaček i takzvaný středový průlez v opěradlech, kterým lze lyže prostrčit. Tato varianta je ale nejméně bezpečná, takže ji nedoporučujeme,“ uzavírá Tomáš Matějka. Pokud byste se přesto vydali touto cestou, dostatečně lyže zajistěte proti pohybu pomocí různých pásků a řemínků. Platí to dvojnásob, pokud sklápíte sedačky, čímž vzadu vzniká velký prostor, kde by se lyže mohly pohybovat.

lyže | foto: Toyota

Zajistit je potřeba i lyžařské boty, respektive tašku s botami. Podle některých studií se lyžařské boty, které váží něco přes dva kilogramy, mohou vlivem nárazu proměnit ve věc o hmotnosti až 70 kilogramů. Je také dobré vědět, že v některých evropských zemích hrozí za volně položenou zimní výbavu na hory v interiéru auta i vysoká pokuta.