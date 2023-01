Renault sází na poměrně nečekaný vývoj trhu jedné specifické země

Renault podle zdrojů zvažuje, že bude v Indii vyrábět elektrickou verzi svého hatchbacku Kwid. Hatchback má dvouprostorovou karoserii s otevíratelnou, nahoře zavěšenou a výklopnou zadní částí s oknem.

Automobilový trh v Indii loni zaznamenal nejrychlejší růst ze všech velkých trhů. Elektromobily sice byly na cestě k tomu, aby tvořily jen méně než procento všech prodaných vozů, indická vláda ale stanovila, že do roku 2030 by to mělo být 30 procent. V poslední době navíc zaznamenala díky dotacím úspěch při získávání dodavatelů pro mezinárodní výrobce, uvedla agentura Bloomberg.

Renault nyní podle zdrojů studuje potenciální poptávku, ceny a schopnost postavit elektromobil s místními komponenty. Případné uvedení na trh bude zřejmě možné až ve druhé polovině roku 2024. Krok je součástí širšího plánu Renaultu na obnovení prodeje v zemi, kde automobilka zůstává zisková, přestože loni tam prodala méně aut než o rok dříve.