40 let od premiéry kultovního BMW E30

V září 1982 byla v Mnichově spuštěna sériová výroba druhé generace BMW řady 3 s kódovým označením E30. Tato modelová řada, která se vyráběla až do roku 1994 a vznikla v počtu 2,34 milionu kusů, přinesla do výrobního programu BMW mnoho novinek v nabídce typů karoserií, motorů a také systémů pohonu. S příchodem modernizovaného provedení aktuální sedmé generace BMW řady 3 se nabízí zajímavé srovnání ukazující, jak za 40 let pokročil vývoj sportovně navrženého vozu střední třídy. Právě ten ztělesňuje BMW řady 3 od roku 1975, kdy měla premiéru jeho první generace navazující na legendární modely 02.