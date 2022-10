Rolls-Royce představuje první čistě elektrický model Spectre

Torsten Müller-Ötvös, generální ředitel společnosti Rolls-Royce Motor Cars: „Spectre má všechny vlastnosti, které pomohly vytvořit legendu značky Rolls-Royce. Tento výjimečný automobil, vyvíjený od samého počátku jako náš první plně elektrický model, je tichý, výkonný a ukazuje, jak dokonale se elektrický pohon hodí pro Rolls-Royce. Plně elektrické pohonné ústrojí modelu Spectre posiluje úspěšné směřování a postavení značky a zároveň zásadně zpřesňuje definici všech vlastností, které vytvářejí z vozů Rolls-Royce to, čím jsou. Udává směr, jakým se vydá naše značka v budoucnosti, a dokonale odpovídá na podněty od nejnáročnějších zákazníků na světě, abychom povznesli zážitek z elektromobilů, protože Spectre je v první řadě Rolls-Royce a až poté elektromobil.“

Rolls Royce Spectre, první čistě elektrický model značky | foto: Rolls Royce

Společnost Rolls-Royce Motor Cars odhaluje svůj první plně elektrický model Spectre ohlašující počátek nové éry, která do roku 2030 zajistí elektrifikaci celého portfolia jeho modelů. Tento přechod k plně elektrickému pohonnému ústrojí umocní zážitek ze svezení s vozy Rolls-Royce – okamžitě dostupný točivý moment, tichý chod a smysl pro nepostřehnutelnou změnu převodů definují každý automobil značky Rolls-Royce již od roku 1904. Spectre představuje zcela novou kategorii automobilu: ultra luxusní elektrické super kupé, které se stává jasným a sebejistým symbolem budoucnosti, která v případě značky Rolls-Royce znamená přechod do čistě elektrické éry.

DESIGN

Při návrhu prvních skic pro model Spectre se designéři značky inspirovali koncepty moderních jachet, zejména čistotou a přesnou definicí linií, využitím efektu přirozeného odrazu světla a zkosení pro posílení emočního náboje na siluetě vozu.

Spectre má nejširší masku ve tvaru antického Pantheonu, jakou kdy vůz značky Rolls-Royce dostal. Její jednotlivé lamely jsou nyní hladší a byly navrženy tak, aby pomohly ke snazšímu obtékání vzduchu kolem přídě a současně aby pomocí odrazů okolního prostředí zlepšily vizuální dojem z vozu. Pro umocnění výrazu modelu Spectre po setmění je maska decentně osvětlená. O to se stará 22 diod LED, které osvětlují zadní stranu každé z lamel. Jejich jemná záře se odráží v leštěných předních partiích a vytváří decentní trojrozměrný světelný podpis. Součinitel čelního odporu vzduchu (cx) s hodnotou 0,25 činí z modelu Spectre nejaerodynamičtější vůz značky Rolls-Royce v historii. Přispívá k tomu i aerodynamicky optimalizovaná soška Spirit of Ecstasy – jen ta absolvovala plných 830 hodin modelování a testování v aerodynamickém tunelu.

Rolls Royce Spectre, první čistě elektrický model značky | foto: Rolls Royce

Spectre velkorysými proporcemi zdůrazňuje své vzezření a provedením dělených světlometů vzdává hold svému duchovnímu předchůdci – vozu Phantom Coupé. Výrazná světla pro denní svícení jsou v kontrastu se spodními skupinovými světlomety, které se na první pohled zdají být zatmavené, přičemž skrývají matně chromové kryty připomínající šperkovnici.

Z bočního pohledu zaujme výrazná, protáhlá linie předních partií modelu Spectre, zatímco v zadní části poutají pozornost jednolité boky. Karoserie modelu Spectre vytváří dojem pohybu již tím, že odráží silnici pod sebou, podobně jako trup závodní jachty zrcadlí mořskou hladinu při rozrážení vln. Tato „zvlněná linie“ je vizuálním znázorněním plavné jízdy, kterou znalci značky přirovnávají k „svezení na létajícím koberci“, a její provedení je inspirováno jemně se zvedající přídí zrychlujícího sportovního motorového člunu.

Rolls Royce Spectre, první čistě elektrický model značky | foto: Rolls Royce

Nejdramatičtější prvek siluety vozu Spectre ztělesňuje karoserie typu fastback se splývavou zadní částí, čímž tento model připomíná nejsugestivnější automobily a plavidla historie. Hladké napojení s prosklením vozu významně přispívá k co nejnižšímu koeficientu aerodynamického odporu, jaký byl u vozu Rolls-Royce zaznamenán. Koncové světlomety jsou zasazeny do největšího jednodílného bočního panelu karoserie, který byl kdy pro Rolls-Royce vyroben: zasahuje od předního sloupku až po zavazadlový prostor. Spectre je navíc po téměř sto letech prvním sériově vyráběným dvoudveřovým kupé, které je osazeno 23palcovými koly.

Uvnitř je model Spectre vybaven technologicky nejpokročilejšími funkcemi z programu individualizace Bespoke, které čerpají inspiraci z nadčasové mystiky noční oblohy. Poprvé u produkční verze automobilu značky Rolls-Royce jsou u modelu Spectre k dispozici dveře Starlight Doors, které obsahují 5 876 ​​jemně osvětlených „hvězd“. Vnitřní výplně dveří lze také objednat s velkoformátovými dřevěnými obklady Canadel, které získaly jméno podle zátoky na jihu Francie, kde sir Henry Royce a jeho tým návrhářů pobývali během zimních měsíců.

Rolls Royce Spectre, první čistě elektrický model značky | foto: Rolls Royce

Éterické noční téma modelu Spectre pokračuje i na osvětlení palubní desky, jejíž vývoj trval dva roky a vyžádal si více než 10 000 hodin. Její součástí je i štítek s nápisem Spectre obklopený kupou více než 5 500 „hvězd“. Osvětlení na palubní desce na straně spolujezdce se aktivuje, až když je vůz připraven k jízdě, jinak zůstává očím skryto.

Rolls Royce Spectre, první čistě elektrický model značky | foto: Rolls Royce

CELOHLINÍKOVÁ PLATFORMA ARCHITECTURE OF LUXURY

Model Spectre je postaven na platformě Architecture of Luxury – vlastním celohliníkovém prostorovém rámu značky. Pro Spectre konstruktéři vyvinuli strukturu, která se vyznačuje o 30 % větší tuhostí než u jakéhokoli předchozího vozu Rolls-Royce, a to jak za přispění sofistikovaných extrudovaných hliníkových profilů, tak zabudováním trakčního akumulátoru do prostorového rámu mezi obě nápravy. Variabilita architektury přitom umožnila konstruktérům umístit podlahu do středu nosné konstrukce podvozku. Mezi baterií a podlahou se tak podařilo vytvořit prostor pro kabeláž a chladicí kanály. Výsledkem je zcela rovná podlaha v interiéru, která přispívá nejen k příjemně nízkému posezu, ale tím, jak kabina posádku obklopuje, i k pocitu bezpečí. Akumulátor současně svou hmotností téměř 700 kg napomáhá k tlumení hluku.

Rolls Royce Spectre, první čistě elektrický model značky | foto: Rolls Royce

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE

Spectre je nejvíce digitálně propojený Rolls-Royce v historii. Automobilka zde použila pozoruhodný Systém decentralizované inteligence, který dokáže neustále přijímat a zpracovávat bezprecedentní množství signálů z celého vozu spojených s dosud nevídaným počtem funkcí.

Pro zajištění kontinuity bohatých zkušeností značky Rolls-Royce a jejich dalšího rozvoje se ladění ujali nejzkušenější vývojoví inženýři automobilky Rolls-Royce, a to během rozsáhlého testovacího programu, který celkem dosáhne 2,5 milionu kilometrů. Tento nový přístup ke konstrukci vozu představuje mimořádnou výzvu, ale současně je jedinečnou příležitostí. Díky zpracování ohromného množství dat a jejich využití k preciznímu naladění přenosu síly motoru na kola vývojoví specialisté značky popisují jízdní zážitky s modelem Spectre jako „Rolls-Royce ve vysokém rozlišení“, čímž vyzdvihují neobyčejnou rychlost a přesnost reakcí vozu na velmi rozdílné silniční a povětrnostní podmínky, se kterými se lze setkat na různých místech po celém světě.

Rolls Royce Spectre, první čistě elektrický model značky | foto: Rolls Royce

PÉROVÁNÍ PLANAR

Náročný celosvětový testovací program vozu Spectre dal inženýrům společnosti Rolls-Royce příležitost vyladit proslulý systém pérování Planar pro použití v elektrickém modelu. Zásluhou dokonale sladěného orchestru softwarových a hardwarových systémů s přesně definovanými reakcemi na podněty řidiče a aktuální stav vozovky vytváří systém Planar charakteristický rys vozů Rolls-Royce nazývaný „jízda na létajícím koberci“.

Pomocí sady nových hardwarových komponent a využitím schopností vysokorychlostního zpracování dat dokáže systém Planar oddělit stabilizátory modelu Spectre tak, aby každé kolo mohlo reagovat zcela nezávisle a zabránit tím nežádoucím pohybům karoserie, ke kterým může dojít, když vůz najede na zvlněný povrch jen na jedné straně. Toto řešení také eliminuje riziko vysokofrekvenčních vibrací vlivem menších nedokonalostí povrchu vozovky.

Jakmile systém vyhodnotí, že se blíží zatáčka, propracovaný elektronický systém potlačování náklonu znovu spojí komponenty stabilizátorů vozu a přitvrdí tlumiče. Systém řízení všech čtyř kol je pak připraven, aby zajistil bezproblémový nájezd do zatáčky a poté i výjezd z ní. Během toho systém na základě informací z 18 senzorů podle aktuální situace operativně upravuje parametry řízení, brzdění, distribuce výkonu a odpružení tak, aby Spectre zůstal za všech okolností plně stabilní a řidiči zajišťoval pocit velmi snadného ovládání vozu.

Rolls Royce Spectre, první čistě elektrický model značky | foto: Rolls Royce

VÝKON, JÍZDNÍ DOSAH A ROZMĚRY

Konečné údaje o výkonu, zrychlení a dojezdu se stále zpřesňují, neboť Spectre vstupuje do závěrečné testovací fáze, která skončí v druhém čtvrtletí roku 2023. Předběžné údaje ukazují, že tento v mnohém přelomový Rolls-Royce bude mít dle metodiky WLTP čistě elektrický jízdní dosah 520 kilometrů. Jeho elektrické pohonné ústrojí disponuje nejvyšším výkonem 430 kW a poskytuje točivý moment 900 Nm. Očekává se, že vůz dosáhne zrychlení z klidu na rychlost 100 km/h za 4,5 sekundy.

Vzhledem k tomu, že model Spectre čeká řada měsíců testování a dolaďování detailů, mohou se tyto údaje před uvedením na trh ve 4. čtvrtletí 2023 ještě změnit.

ROZMĚRY MODELU SPECTRE:

Počet dveří / sedadel - 2 dveře / 4 sedadla

Délka vozidla - 5453 mm

Šířka vozidla - 2080 mm

Výška vozidla - 1559 mm

Rozvor - 3210 mm

Průměr otáčení - 12,7 m

Pohotovostní hmotnost - 2975 kg

UVEDENÍ NA TRH

Model Spectre již lze objednávat, první dodávky zákazníkům budou realizovány ve 4. čtvrtletí 2023. Cenová hladina vozu se bude pohybovat mezi modely Cullinan a Phantom.