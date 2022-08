Nové GTX nabízejí u bateriových Volkswagenů nové designové prvky

Volkswagen pokračuje ve vylepšování sportovních modelů GTX. Nyní je součástí jejich sériové výbavy výbavový prvek „Zatmavená zadní okna“, který se dosud dodával na přání. Ve spojení se sériovým paketem Comfort Plus GTX tak zákazníci získají mimo jiné determální sklo čelního okna, tmavě tónovaná skla zadních bočních oken a zadního okna, vyhřívání předních sedadel, po dvou rozhraních USB-C vpředu a vzadu, nově s nabíjecím výkonem až 45W, variabilní středovou konzolu a klimatizaci „Air Care Climatronic“ s aktivním kombinovaným filtrem, stacionární klimatizaci a třízónovou regulaci teploty.

Červená a černá znamenají GTX. Zákazníci naleznou několik novinek také v interiéru. Přístrojová deska a výplně dveří jsou nyní černé. Sportovního ducha vizuálně umocňuje červené prošívání v celém interiéru, mj. na černém koženém volantu. Také na přání dodávaná sportovní sedadla (paket Top Sport Plus Interiér) jsou navíc zdobena červeným jednoduchým a dvojitým prošíváním, lemováním a logem. Naproti tomu exteriér zvýrazňuje leskle černá barva, kterou nyní září lišty střešního rámu, střešní sloupky C, kryty vnějších zpětných zrcátek a difuzor. Na přání jsou k dispozici elegantní, leskle černá 21“ kola. Uvedené prvky vytvářejí společně se sériově dodávanou černě lakovanou střechou a tmavě tónovanými skly oken progresivní a současně elegantní vzhled.

GTX jako recept na úspěch. Sportovní produktová značka GTX se svými plně elektrickými výkonnými modely je součástí portfolia společnosti Volkswagen již více než rok. Tyto dynamické vozy kombinují elektromobilitu, trvalou udržitelnost a inteligentní sportovnost. Jejich dynamický design také zdůrazňuje zvláštní charakter a rozpoznávací hodnotu vysoce kvalitních modelů GTX.

„Úspěch modelů ID.4 GTX a ID.5 GTX potvrzuje správnost naší strategie, která spočívá v samostatném postavení produktové značky GTX na trhu. Oba modely mají v příslušných modelových řadách podíl téměř 40 procent,“ říká Silke Bagschiková, vedoucí prodeje a marketingu pro rodinu ID. „Nabídku této produktové značky budeme postupně rozšiřovat a v budoucnosti bude mít svou variantu GTX každý model ID. – od ID.3 až po ID. Buzz.“

Sportovní výkony a praktičnost pro každodenní provoz díky pohonu všech kol 4MOTION se dvěma elektromotory. Modely GTX jsou vybaveny dvěma elektromotory, jedním na přední a jedním na zadní nápravě. Oba elektromotory společně zajišťují elektrický pohon s nejvyšším celkovým výkonem 220 kW (299 k) a točivým momentem 460 N.m. Synchronní elektromotor s trvalými magnety na zadní nápravě poskytuje nejvyšší výkon 150 kW (204 k) a maximální točivý moment 310 N.m. Na přední nápravě je uložen asynchronní elektromotor s nejvyšším výkonem 80 kW (109 k) a točivým momentem 162 N.m. Tento elektromotor je mimořádně kompaktní a lehký, snáší krátkodobá přetížení a způsobuje minimální ztráty v režimu bez přívodu elektrické energie. Nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 180 km/h. Nejvyšší přípustná hmotnost brzděného přívěsu je u obou modelů GTX 1400 kilogramů při stoupání 8 %, a je tak o 200 kilogramů větší než u variant s pohonem zadních kol.

Manažer jízdní dynamiky se speciálně vyvinutým softwarem. Inteligentní řízení pohonu se dvěma elektromotory má v modelech ID.4 GTX a ID.5 GTX na starosti manažer jízdní dynamiky. Značkou Volkswagen speciálně vyvinutý software se přitom vždy zaměřuje na to, aby vůz dosahoval optimální úrovně hospodárnosti, dynamiky a jízdní stability. V mnoha případech zajišťuje pohon pouze elektromotor na zadní nápravě. Jakmile řidič požaduje sportovní jízdu nebo je nutná ještě vyšší trakce, připojí se k pohonu asynchronní elektromotor na přední nápravě. K tomu dojde plynule během několika setin sekundy, aniž by to řidič zaznamenal. V závislosti na zvoleném jízdním režimu není prostřednictvím manažera jízdní dynamiky řízen pouze pohon, ale také veškeré regulační systémy brzd, řízení a podvozku.

Elektromobilita je nyní uživatelsky ještě přívětivější. ID.4 GTX nabízí dojezd až 495 kilometrů (WLTP), ID.5 GTX až 508 kilometrů (WLTP). Maximální nabíjecí výkon je u obou modelů až 135 kW. Vysokonapěťová akumulátorová baterie s kapacitou 77 kWh se nabije z 5 na 80 procent za pouhých 36 minut. Tím se dojezd prodlouží o dalších 337 kilometrů u modelu ID.4 GTX, resp. o 376 kilometrů u modelů ID.5 GTX (oba údaje podle metodiky WLTP). Při cestování na dlouhé vzdálenosti podporuje řidiče inteligentní plánovač tras pro elektromobily. Navigační systém může na trase naplánovat i větší počet zastávek, aby vůz dojel do cíle co nejdříve. Itinerář se navíc průběžně přizpůsobuje měnícím se podmínkám. Pokud například jede řidič velmi hospodárně, nebude muset dělat krátkou přestávku kvůli nabíjení.