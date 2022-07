Průzkum ukázal, proč by lidé brečeli, kdyby zůstali bez auta

Zůstat bez auta kvůli tomu, že musí na opravu? Pro většinu lidí komplikace, která jim překope plány na několik týdnů. Podle průzkumu Direct pojišťovny by auto lidem nejvíc chybělo při cestách na dovolenou a výlety. „Že by jim auto scházelo, uvedlo 88 % lidí, zbytek by se bez něho obešel. Naopak nejméně, jen 59 % respondentům, by auto chybělo při cestách do práce nebo do školy,“ popsala výsledky průzkumu mluvčí Directu Nela Maťašeje.

Jako další situace, kdy by auto chybělo, uvedli:

- cestu za příbuznými/přáteli/známými (84 %)

- cestu za nákupy (83 %)

- převoz rodiny (82 %)

- cestu za zábavou, víkendové akce (74 %)

- cestu za doktory (72 %)

Pro starší z menšího města

Z průzkumu také vyplynulo, že potřeba využívat auto se zvyšuje s věkem. A zároveň klesá s velikostí obce či města. „Lidem z menších obcí by auto chybělo výrazněji než z velkých měst. Je to vidět hlavně u cest do práce a školy nebo za doktory,“ popsala výsledky Maťašeje. Z průzkumu také vyplynulo, že 89 % oslovených lidí auto má nebo žije v domácnosti, kde auto je.

Náhradní auto zdarma

Direct pojišťovna uspořádala tento průzkum u příležitosti spuštění Garance mobility, díky které mají klienti náhradní vozidlo zdarma, pokud ho opravují v servisech Direct auto. Situace, kdy zůstanou bez auta, jim tedy nehrozí.

„Je to revoluční krok. Do teď totiž bylo možné si náhradní auto jen připojistit. Zdarma ho nikdo nenabízí. Naši klienti tak nemusejí mít strach, že jim bude auto scházet, když ho budou potřebovat,“ podotkla Maťašeje.

V průzkumu odpovídalo 500 respondentů ve věku 15 až 64 let.