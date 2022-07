Gumbalkan deník z cest, den druhý

V dopoledních hodinách jsme vyjeli z Košic a zamířili do sousedního Maďarska. Místní silnice jsou v otřesném stavu a vozy dostávají zabrat. Potkali jsme pár účastníků našeho zájezdu, kteří řešili defkt v lepším případě a upadlý výfuk v případě horším.

Jeden z checkpointů nás vedl na hrad. Navigace nás vyšplouchla a zavedla nás k zákazu vjezdu. Možnosti jsme měli tři. Ignorovat zákaz, vrátit se pár kilometrů zpět a nebo to střihnout po lesní cestě. Vyhrála možnost číslo tři a vydali jsme se zkratkou po polňačce. Hned při najíždějí na tuto cestu jsme o zem pokřtili levý práh. Dalších přibližně 500 metrů jsme pokračovali poměrně snadně s občasným škrtáním břichem o zem, až jsme narazili na zapadlý Land Rover.

Gumbalkan | foto: Petr Ferdics

Poměrně nevinně vypadající zablácená louže se proměnila v hlubokou bahenitou past, kde nepomohl ani náhon na všichna čtyři kola. Půjčili jsme klukům lopatku a po chvíli hrabání se šlo na věc. V pěti chlapech jsme si Lanďáka opřeli a po pár pohoupáních byl venku.

Gumbalkan | foto: Petr Ferdics

My jsme si s Fabií a BMW najeli lépe a způsob alá Jeremy Clarkson, výkon a rychlost , jsme dali bez problémů. Tedy bez problémů... Nechali jsme od BMW na zemi přední podběh, ale projeli jsme bez zapadnutí. Cesta k hradu byla šotolinová s hrubými kamínky, kterou nevydrželo přední kolo od Fordu Streat. Na hradním parkovišti bylo okolo dvacítky Gumbalkár.

Gumbalkan | foto: Petr Ferdics

Dále z hradu jsme jeli po příšerných silnicích, po kterých se jelo hůře, než po šotolinové cestě k hradu. Po chvíli jsme tyto silnice, snad desáté třídy , opustili a vydali se na cesty přes lesy. Zde vozy dostaly neuvěřitelně zabrat. Každou chvíli jsme drhli podlahou o zem a navzájem se chválili za to, že jsme vyrobili tak bytelný kryt pod olejovou vanou. 20kilometrová etapa lesními cestami byla neskutečná zábava a neustále jsme žasli, co všechno dokáže projet rodinné kombi s nízkým podvozkem. Bohužel si náročný terén vybral svou daň a u BMW nám vytekli oba zadní tlumiče. V terénu nám to nevadí, ale jakmile jsme se dostali zpět na zlevněné silnice, nastal problém. Jízda , spíš než sportovně laděné Němečeké auto, připomíná na vlnách se houpající parník.

Pokračování příště....

Za super zážitky děkujeme:

Firma Topkaravany, Roudnice nad Labem: specialista na prodej, pronájem a servis karavanů

Společnost Arriva: jedna z největších dopravních společností v Evropě

Podřipská tenisová škola

Společnost Normfest, s.r.o.:partner ve věci servisní a údr. chemií, nářadí, vybavení dílen a spotřebního materiálu.