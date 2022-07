Gumbalkan deník z cest

Den D - 19 h

Abychom nemuseli z Prahy vyrážet již v 5 h ráno, raději jsme vyrazili o den dříve. Okolo 16.h pro mě přijel kolega a nastal první problém. Kvůli většímu počtu zavazadel jsme museli předkládat rakev a kufr. Po necelé půlhodině různého přehazování se dílo podařilo a mohli jsme vyrazit.

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

Na hradecké dálnici jsme konečně otevřeli obálku od ředitelství Gumbalkanu a mohli začít pročítat Road Book a ne jen pár ofocených stránek, co nám poslali kamarádi ze spřátelené posádky jedoucí Škodou Fabií. Kromě Road Booku byly v obálce i samolepky, které jsme museli ihned nalepit. Zastavili jsme na první benzínce a v silném větru samolepky nalepili. Moc dobře to nešlo, byly trochu zmuchlané, ale aspoň drží dobře a autu sluší. Po nalepení samolepek jsme dostali závodní náladu a též naše BMW jako by ožilo a lépe táhlo.

Gumbal kára BMW 318i | foto: Petr Boháč

Den D

První noc jsme strávili na půli cesty nedaleko Šumperka a ráno v 7:00 h jsme vyjeli směr Ostrava a následně Bílá na start. Po příjezdu na místo jsme se nestačili divit, kolik vozů s velice bizarními úpravami se může sejít na jednom místě. Je rozdíl vidět vozy na fotkách a pak na vlastní oči.

Gumbalkan | foto: Petr Boháč

Pár minut po startu jsme projeli hranice se Slovenskem a směřovali směr Žilina. Tu jsme v odpolední špičce projeli přískokem skok a zamířili jsme do Nezbudské Lúčky na trajekt přes řeku Vah. Tady jsme potkali asi 10 kolegů s Gulban kárama, se kterými jsme čekali asi hodinu, než se na nás konečně dostala řada. Samotná plavba zabrala sotva 5 minut a my mohli frčet dál na východ.

Gumbalkan | foto: Petr Boháč

Již první den kolegům z jejich zánovní Škody Fabie upadly oba prahy. Následovala blesková návštěva zdejšího hobby marketu, kde se zakoupila montážní pěna, jejiž pomocí jsou nyní prahy jako nové a může se pokračovat....