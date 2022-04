Erotika prodává: náhoda, nebo úmysl? Víme, jak to bylo

Ne dlouho po zveřejnění článku o prodeji Hyundai H-1, jehož inzerát byl na bazoši, se nám ozval Martin H. Jakožto nyní již bývalý majitel tohoto vozu nám ve své zprávě poděkoval za reklamu na inzerát. Na dotaz, zda se v případě pozadí v pozadí jednalo o marketingový tah, nebo o pouhou náhodou nám bylo oznámeno, že tuto skutečnost nechá na fantazii každého z čtenářů.

Hyundai H-1 | foto: bazos.cz

Poté jsme si vyměnili ještě pár zpráv, z nichž jsme se dozvěděli, že Martin H. je nadšený autíčkář a hlavě kolega Gumbalkanista, který s námi jede letošní letní edici, na kterou si připravuje obzvláště zajímavý vůz. Právě tento vůz, který nyní prochází přípravnými pracemi na letní Gumbalkan, nahradil Hyundai H-1 o kterém jsme psali.

Toyota Hilux 2.8D-4D Invincible Sport | foto: Petr Boháč

Slovo dalo slovo a s Martinem H. jsme se nakonec sešli a při off-road testu Toyoty Hilux jsme si povídali o Gumbalkanu, jeho vozech a také o onom inzerátu na H-1. Jako daily car používá Martin BMW s tím správným motorem. A tím je zážehový řadový šestiválec. Kromě 328i má Martin krásnou Felici pick-up a hodně zajímavé MPV, které si chystá na již zmíněný Gumbalkan.

Škoda Felicia Pick-up | foto: Petr Boháč

No a jak to tedy bylo s oním inzerátem na Hyundai H-1? Jak nám Marin H. prozradil, dělali jeho kamarádi při focení vozu blbosti. V tu chvíli si samozřejmě pozadí v pozadí všiml. Ale když fotografie vkládal do inzerátu, úplně na kamaráda zapomněl a fotku tam nahrál. Po zveřejnění inzerátu si svého omylu sice všiml, ale už se mu nechtělo inzerát předělávat a tak ho nechal, jak je. Takže ač bychom se vsadili, že se jednalo o promyšlený marketingový tah, ve skutečnosti se jednalo o pouhou náhodu.