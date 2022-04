Potěšilo, nehod motorkářů ubývá. Má to ale i druhou stranu mince...

Podle údajů Centra dopravního výzkumu, které využívá dat Policie ČR, se vloni stalo 3129 nehod s účastí motocyklistů. Jejich následkem zemřelo 82 motorkářů, dalších 329 jich bylo zraněno těžce a 2138 lehce. Mezi roky 2021 a 2020 došlo k poklesu nehod o 3,3 %. Evidováno bylo o 21 usmrcených motocyklistů více (tj. 25,6 %) a o 72 těžce zraněných motocyklistů méně (tj. 21,9 %).

"Motorkářská sezona trvá přibližně půl roku. Z celkového dopravního výkonu, tedy počtu ujetých kilometrů, představují motocyklisté zhruba jen jeden a půl procenta. Přesto jsou jednou z nejvíce ohrožených skupin na silnicích," uvádí Ing. Jiří Novotný, vedoucí instruktor Týmu silniční bezpečnosti a místopředseda Asociace autoškol ČR.

Počty tragických nehod motocyklistů v dlouhodobém horizontu klesají. Ukazují to statistiky z období let 2011 až 2021, přestože meziročně dochází k výkyvům. Ty podle Novotného ovlivňuje několik faktorů. Patří mezi ně například délka motocyklové sezony, počasí, ale také zvyšující se počet majitelů motocyklů.

Počet motorkářů usmrcených v důsledku dopravní nehody v posledních deseti letech ale neklesá tak dynamicky jako počet nehod s vážným zraněním. V roce 2011 došlo na tuzemských pozemních komunikacích k 583 nehodám motorkářů s těžkým zraněním. Jejich počet se od té doby stále snižuje. Vloni takových nehod bylo 329. A to i přesto, že majitelů motocyklů v Česku přibývá.

"V devadesátých letech si kupovali motorku hlavně motocykloví nadšenci. V posledních letech si jí pořizují i lidé, kterým se třeba jen líbí a hledají nějakou zábavu. Počet motocyklistů se za poslední roky zvýšil. V České republice je nyní přibližně jeden milion tři sta tisíc registrovaných motocyklů. Jen pro porovnání - na Slovensku jich je registrovaných zhruba dvě stě tisíc," říká Jiří Novotný. Zároveň dodává, že i když motorkářů přibývá, za posledních deset let (2011 až 2021) počet nehod i těžce zraněných neroste.

Nejvíce nehod s těžce zraněnými motocyklisty se podle statistik stane o víkendu mezi 14 a 18 hodinou. Podle Jana Poláka z Týmu silniční bezpečnosti motocyklisté stroj využívají spíš k zábavě a relaxaci, než běžné dopravě: "Pro většinu motorkářů je motocykl způsob odreagování. Jezdí pro radost, chtějí si o víkendu užít svižnou jízdu a po práci vyčistit hlavu. Mezi motorkáři je minimum lidí, kteří stroj využívají k přepravě do práce." Jiří Novotný k tomu dodává: "Jako motorkář, který potřebuje jet větší vzdálenost, zvážím, jestli vyrazím na motorce. Ve hře je nejen počasí, ale i to, jestli je na cestu dost času, abych nemusel jet po dálnici. Pokud jsem ale limitovaný časem a musím zvolit trasu po dálnici, určitě nepojedu na motorce."

Dlouho neplatí, že vážné následky nehod jsou doménou pouze mladých řidičů. "Nejrizikovější skupinou jsou jezdci ve věku 35 až 44 let, u kterých jsou ve statistikách od roku 2011 do roku 2021 nejčastěji zaznamenána vážná či dokonce smrtelná zranění. Tato generace často hledá nové formy zábavy, obvykle si plní své sny a pořízení motocyklu je pro ni navíc dostupné," upozorňuje Roman Budský z Platformy VIZE 0. Na pomyslné druhé příčce nehodovosti je věková skupina 25 až 34 let, následují motorkáři ve věku 45 až 54 let.

Pro motocyklisty platí především to, aby byli při jízdě dobře vidět a hlídali si okolní provoz. Základem pro zvládnutí krizové situace je umět ovládat svůj stroj, ale i schopnost a fyzička motorkáře. "Pokud je na tom motocyklista dobře fyzicky a pohybově, motorku zvládne velmi dobře. Zbývá mu mentální kapacita na vyhodnocení situace v silničním provozu, a to včetně té krizové. Pokud má ale problém s rovnováhou, je v tenzi a soustředí se především na ovládaní stroje, pak stěží stihne sledovat a vyhodnocovat dění kolem sebe," dodává Jiří Novotný.

Za posledních deset let evidují statistiky 35.324 dopravních nehod s účastí motocyklisty, 846 usmrcených motocyklistů a 5120 těžce zraněných s následky na celý život. I když se množství vážných následků nehod v posledním desetiletí snižuje, odborníci se shodují, že počet obětí i těžkých zranění je stále vysoký. Apelují proto, aby se tomuto tématu věnovala větší pozornost. "Ti, kteří chtějí získat na motocyklu větší jistotu, mohou využít třeba kurzy Učme se přežít, které organizuje Autoklub České republiky společně s Týmem silniční bezpečnosti," uzavírá Libor Budina z Autoklubu ČR.