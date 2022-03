Krásná tenistka Emma Raducanu je novou ambasadorkou značky Porsche

Emma Raducanu se zapsala do tenisové historie US Open. Senzační vítězná jízda na turnaji v New Yorku v létě 2021 jí umožnila stát se vůbec první kvalifikantkou, která vyhrála Grand Slam. Nyní bude 19letá Britka tváří značky Porsche v ženském tenise a bude výrobce sportovních vozů po celém světě reprezentovat jako ambasador.

Britská tenistka představuje novou generaci úspěšných mladých hráček v cestě na vrchol ženského tenisu. V současné době je Emma Raducanu 13. hráčkou světového žebříčku. Po úspěchu na US Open byla svou zemí jmenována členkou Řádu britského impéria. Je zároveň nejmladší ženou, které se kdy této pocty dostalo. V dubnu bude debutovat na Porsche Tennis Grand Prix v Porsche Areně ve Stuttgartu.

„Být ambasadorkou značky Porsche pro mě znamená hodně,“ říká Emma Raducanu. „Porsche je jednou ze značek, které jsem vždy milovala od útlého věku. Jeden z mých prvních tenisových trenérů dokonce řídil model 911. Kdykoliv jsem ráno přišla na trénink a viděla jeho Porsche, snila jsem o tom, že jednou sedím ve svém vlastním. Když jsem vyrůstala, chodila jsem do Brands Hatch a sledovala závody Porsche Carrera Cup. Adrenalin, který jsem při motorsportu zažívala, tím spíš, když šlo o Porsche, to byla vlastně ta nejzábavnější část mého týdne. Je pro mě opravdu důležité spojit se s partnery a značkami, s nimiž se ztotožňuji a vyvolávají ve mně takové emoce. Toto partnerství s Porsche je jako sen a samozřejmě jsem opravdu nadšená, když vidím, jak vzrušující věci můžeme dělat do budoucna,“ nešetří nadšením mladá tenistka.

Tenistka Emma Raducanu je novou ambasadorkou značky Porsche | foto: Porsche

„Jsme opravdu potěšeni, že můžeme Emmu Raducanu v naší rodině Porsche přivítat jako ambasadorku značky,“ říká Oliver Blume, předseda představenstva společnosti Porsche AG. „Ztělesňuje nejen novou generaci silných a sebevědomých hráček, ale jako osobnost je zároveň inspirací a vzorem mimo oblasti svého sportu pro mladé ženy po celém světě. Emma je živoucím příkladem, že člověk může dosáhnout svých cílů, pokud věří v sebe a je připraven tvrdě pracovat. Proto se také skvěle hodí pro Porsche a hodnoty, které naše společnost vyznává.“

„Emma Raducanu je úžasná osobnost – jak na kurtu, tak mimo něj. Její vystoupení ve Wimbledonu a na US Open nadchlo nejen tenisové fanoušky. Kombinuje dynamickou a silovou hru s vášní a touhou útočit,“ komentuje Sebastian Rudolph, viceprezident pro komunikaci, udržitelnost a politiku společnosti Porsche AG. „I mimo kurt je to přátelská, komunikativní a sebevědomá mladá žena. Rádi bychom ji srdečně přivítali v naší rodině ambasadorů značky Porsche.“

Nadějná Emma Raducanu je první Britkou, která vyhrála turnaj Grand Slam od dob Virginie Wadeové v roce 1977. Narodila se v kanadském Torontu dne

13. listopadu 2002. Ve dvou letech se pak s rodiči přestěhovala do Velké Británie. Její otec pochází z Rumunska, matka z Číny. Tenisu se Emma začala věnovat v pěti letech. Od svých 13. narozenin mohla soutěžit na turnajích ITF do 18 let a o pouhých 8 dní později vyhrála turnaj Nike Junior International v Liverpoolu. Díky tomu je nejmladší vítězkou turnaje v historii ITF. Jako světová hráčka číslo 338 dostala díky divoké kartě šanci soutěžit ve Wimbledonu a postoupila až mezi posledních 16 hráček. Zatím největším úspěchem její slibné kariéry se stalo vítězství na US Open.

Ambasador značky jako součást rodiny Porsche

Emma Raducanu doplňuje rodinu Porsche jako nová tenisová ambasadorka. Patří mezi ně například i současná nejlepší německá tenistka Angelique Kerberová. Ze sportovního světa pochází také golfista Paul Casey z Anglie a německý vítěz MS ve fotbale Sami Khedira, coby aktivní ambasador juniorského rozvojového programu Porsche. Dalšími osobnostmi značky Porsche na poli produktové komunikace jsou například Walter Röhrl, německá legenda rallye, australský mistr světa ve vytrvalostních závodech Mark Weber či dvojnásobný olympijský vítěz ve sjezdovém lyžování Aksel Lund Svindal. Do okruhu ambasadorů značky Porsche se řadí navíc dvojice bývalých továrních jezdců: specialista GT a vývojový pilot Jörg Bergmeister a Timo Bernhard, dvojnásobný vítěz 24 hodin Le Mans.