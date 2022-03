Tragický stav českých okresek má za následek devastování našich aut

Minulý týden jsem jel po cestě z Čakovic do Brandýsa nad Labem. Vozovka je poměrně úzká a u pravé krajnice chybí kus silnice a toto místo je ještě k tomu za zatáčkou. Často se z protisměru vyřítí nákladní vozidlo jako v našem případě a tak nezbyde nic jiného, než díru projet a modlit se, že není tak hluboká. Bohužel v našem případě byla.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Po odstavení vozidla se na voze nejevily žádné známky poškození, proto jsem pokračoval v jízdě. Další ráno si jdu kolo prohlédnout, ale není prázdné a vše vypadá, jak má. Po ujetí cca dvou kilometrů se objeví hláška o ztrátě tlaku v pravé přední pneumatice. Po krátkém ohledání vše opět vypadá v pořádku. Ukládáme aktuální tlak pomocí palubního počítače a pokračujeme dále. Po dalších 10 km se situace opakuje. Po odstavení vozidla u kompresoru již okem pozoruji poloprázdné kolo. Nahustím jej na 3 bary a volám do servisu.

Škoda Octavia G-TEC | foto: Lukáš Suchý, AutoRoad.cz

Po chvilce mám informaci, ať auto odvezu do servisního střediska v Kosmonosech, kde mají náhradní pneumatiku. Po příjezdu si vůz přebírá přijímací technik a vůz okamžitě odjíždí do dílny. Já jdu na příjem oprav, kde je příjemný prostor k čekání. Po chvilce přiběhla sympatická slečna, která mi nabídla kávu. Netrvalo to ani hodinu a už si mě vyzvedává technik s tím, že pneumatika byla v pořádku, ale disk byl jak se říká „bouchnutý“, takže jej vyměnili a já mohu pokračovat v jízdě. Nutno podotknout, že jsem tento problém řešil v pátek a i tak vše proběhlo rychle a hladce, takže bych touto formou rád poděkoval za skvělý přístup ze strany servisního střediska Škoda Auto.