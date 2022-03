Generální ředitel MOL ČR rázně k aditivaci paliv. Co nedělat a proč

Důležitost přidaných složek v pohonných hmotách se v české společnosti skloňuje čím dál více. Podle průzkumu dokázalo správně popsat jejich funkci až 86 % dotázaných. Je pravdou, že se v problematice lépe orientovali muži, ale ani pro ženy nebylo téma palivových aditiv neznámou. Téměř 80 % žen si vybavilo, k čemu aditiva slouží, a tím tak vyvrátily mýty o tom, že se ženy o auta nezajímají. Tři čtvrtiny dotazovaných uvedly, že aditiva úzce souvisí s ochranou motoru vozidla a lepší funkcí palivové soustavy, 30 % respondentů nezapomnělo zmínit ani snížení spotřeby či ochranu proti korozi.

Proč jsou aditiva důležitá

Během výroby v ropných rafineriích dochází k odstraňování nežádoucích látek, spolu s nimi však odchází i další důležité složky, které jsou stěžejní pro optimální funkci paliva. Pohonné hmoty jsou tak následně obohacovány o aditiva, která jejich vlastnosti nejen navrátí do původních hodnot, ale dokonce je i vylepší. Pro drtivou část českých řidičů je vhodná „strava” pro jejich automobil natolik důležitá, že prémiová paliva s nadstandardní aditivací přirozeně zařadili do pravidelného tankování.

„Palivová aditiva dodávají pohonným hmotám potřebnou oxidační stabilitu, umožňují lepší spalování a zajišťují také jejich čisticí účinek. Čím kvalitnější palivo, tím méně se emisní částice uvolňují do ovzduší. Dá se tedy s jistotou říct, že pokud řidiči používají aditivované palivo, šetří tím i životní prostředí,“ uvedl Richard Austen, generální ředitel společnosti MOL Česká republika.

Oktanové a cetanové číslo jako základ

Aditivací je zvyšován i základní ukazatel kvality paliv – oktanová a cetanová čísla. Až 86 % řidičů chápe rozdíl mezi oktanovým a cetanovým číslem, a ví, že čím větší je jejich hodnota, tím kvalitnější pohonnou látku je možno do auta načerpat. Naopak jen 10 % dotázaných uvedlo, že neví, co které číslo značí. Pro většinu respondentů tak není žádným tajemstvím, že oktanové číslo se váže k benzínu a má za úkol vyjádřit jeho odolnost ve směsi se vzduchem proti samozápalu, naproti tomu vyšší cetanové číslo zaručuje lepší vznětlivost paliva.

Aditivovaná paliva jsou dnes již standardem, tak proč tankovat ta prémiová? Prémiové pohonné hmoty jsou, na rozdíl od těch běžných, obohaceny o více kvalitních aditiv, které zajišťují například čisticí a pečující účinek nebo vyšší výkon. Každý řidič si může být jist, že svému autu do motoru tankuje jen to nejlepší.

„Na první pohled se koupě prémiového paliva může zdát až zbytečně drahá při rozdílu kolem 2 Kč za litr paliva. Tato investice se však z dlouhodobého hlediska skutečně vyplatí a zákazníci jí pozitivně pocítí, když ušetří za servis jejich vozidla,“ dodal Richard Austen, generální ředitel společnosti MOL.

I když jsou Češi šikovní, aditiva je lepší nechat na odbornících

Téměř tři čtvrtiny respondentů se shodly na odpovědi, že přidávání aditiv do paliva rozhodně smysl má a čtvrtina dotazovaných uvedla, že si aditiva přidávají do nádrží dokonce sami. I když se na první pohled může zdát, že se jedná o lacinější nebo dokonce kvalitnější variantu, proces aditivace by měl být vždy profesionálně kontrolovaný a měřený. Domácí vylepšování paliv tak může ve výsledku motoru spíše uškodit. Proto se doporučuje tankovat prémiová paliva přímo od výrobce, u kterého je kvalita zaručena díky správnému dávkování aditiv.

„Po vlastní aditivaci zimní nafty se mohou změnit její zamýšlené vlastnosti. Může se tedy stát, že ztratí svůj původní bod tuhnutí, který může klesnout až o 50 %. Řidiči si pak zadělávají na opravdu nebezpečnou jízdu,“ uzavírá Austen.