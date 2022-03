Story of Gumbalkan, závěr trilogie o klucích z ředitelství

Co chystáme teď? Říkali jsme si, že je čas vzít někam i naše přítelkyně. A tak jsme vymysleli Gumbalkan 2018. Poloorientační rally po rumunských cestách a spíše necestách s autama do 25 000 korun, kde nepůjde o rychlost ani o to dojet. Půjde akorát o to užít si týden v přírodě, spaní pod hvězdami a ježdění po lesích Rumunska naprosto nevhodnými auty. Tímto bychom vás chtěli pozvat na tuto rally, pokud máte dobrodružného ducha a chcete zažít tak trochu jinou dovolenou.

Potom to přišlo, taková ta klasická otázka, co vlastně chceme zažít a dělat dále. Spousta kámošů nám říkala, že by s námi chtěli taky někam jet, že to vypadá jako fakt prdel. Pokud jste četli začátek, tak víte, že jsme jeli 4 runnerem do Rumunska. Ten výlet jsme těch 9 let zpátky pojmenovali GUMBALKAN 3000, jakože GUMBALL, ale jedeme na balkán a levným autem. Haha. Jo, bývali jsme vtipní. OG’s pamatují web na wordpressu.



Protože nám teda spusta kámošů říkala, že by s námi chtěli jet, tak jsme se rozhodli udělat jednoduchý web a hodit do placu (na náš facebook, kde jsme měli třeba 3000 lidí), že bude Gumbalkan 2018. Pokud by náhodou někdo chtěl jet, ať nám o sobě něco napíše, pošle fotku a aby v tom byl trochu commitnutý, ať zaplatí startovné. Přesně si pamatujeme, kdy jsme se točili na židli a filozofovali jsme, kolik aut nás uspokojí. “Tyvole, pokud nás pojede 15 tak to bude fakt úspěch.” U 30 přihlášených aut jsme si říkali, že bychom to asi měli stopnout, protože nejsme schopni uspořádat ani třídní sraz, natož výlet 30 aut do Rumunska. Tak jsme to stopli při 80 autech se slovy, “to jsme asi posrali, ale co se dá dělat, bude sranda”. Kámoš jel jen jeden a ten to otočil druhý den. To si nevymýšlíme. Starty byly dva. Jeden v česku u tanku, jeden v Rumunsku u benzínky na parkovišti. Cíle byly taky dva, kdyby se k prvnímu nedalo dojet kvůli deště, nebo nás vyhodili. Bylo to celé trošku chaotické, ale fungovalo to.

Lidi si to řekli, líbilo se jim to, nás to mega bavilo… Přesuňme se do roku 2019. Nakonec jelo 280 aut. U 150 jsme si říkali, že to je úplně v prdeli a co budeme dělat, že nechceme mluvit před tolika lidma. Ale co už, nějak to zvládneme. Abychom to udělali zábavné hned od začátku, tak start byl v Rumunsku v horách na křižovatce. Nekecáme. Prostě jsme víceméně zablokovali křižovatku a cesty co k ní vedly. Přijeli se podívat I místní četníci a dvě auta jandarmerie. Cíl byl tentokrát o dost sofistikovanější a to v Banátu, což je česká oblast na jihu Rumunska. Všechno vyšlo perfektně. Lidi zase byli nadšení. My taky, už jsme měli spoustu nových kámošů, místní to taky bavilo a nikdy nebyl žádný problem. To byl taky první a zatím poslední ročník, kdy se nám převrátilo pár aut na střechu. Všichni to ale vzali sportovně, že to byla jejich blbost. Ceníme.

S rokem 2020 přišla novinka. Říkali jsme si, že by mohla být sranda jet i v okurkové sezóně cestování – zimě. A kam jinam jet hledat sníh v zimě, než na sever? Na start, který byl tentokrát kousek od Ostravy, se postavilo přes 80 odvážných posádek. Vyrazili jsme přes Polsko, Litvu až do Lotyšska. Pro většinu účastníků to byl první výlet tím směrem. Země to jsou krásné, teda kromě Polska, to je docela bída. To už se ve světě ale objevil mor zvaný COVID. Když jsme se vrátili zpět domů, tak 3 dný po návratu se uzavřely hranice a v podstatě nastal konec světa. Aspoň podle médii. Během jara se nám bohužel rozsypaly plány jak domeček z karet a z Gumbalkanu 2020 letní edice nebylo nic. Bohužel jsme to museli o rok odložit.

Všechno zlé je k něčemu dobré. Nevím teda, jestli zrovna Covid je k něčemu dobrý, ale snažíme si to namlouvat. Protože hlad po Gumbalkanu 2021 byl velký, tak jsme se rozhodli uspořádat nejen Covid edici, která byla přesunuta z roku 2020, ale také letní edici na konci prázdnin. Na start covidu na Bílé v Beskydech se postavilo 300 a na start letní edice přes 280 aut. Cíl byl už klasicky v Banátu, kdy v podstatě obsadíme vesnici a jeden večer se královsky bavíme, vyprávíme si zážitky a ochutnáme spoustu výborných místních jídel. Vše dopadlo perfektně, na start se postavila zase lepší a upravenější auta. Lidi už přišli na to, že hlavní není udělat z auta monster truck, ale spíše je to jedna velká recese, takže o bizarní auta a úpravy nebyla nouze. Stačí kouknout do galerie. https://www.zonerama.com/GUMBALKAN/1054091

Bohužel v roce 2021 nám nevyšla zimní edice podle představ a den před startem jsme ji museli odložit, protože se zavřely okresy v celé ČR. Což nám úplně nehrálo do karet, jelikož se jelo podél hranice České Republiky. Takže ze zimní edice se stala edice spíše jarní.

K tomu jsme si řekli, že jsme nikdy nebyli s autem na okruhu. Každého tak napadne: “Ha! Tak si půjdu zajezdit na jeden z bambilionu trackdays, které se tady pořádají!” Nás ovšem napadlo: “Ha! Uděláme vytrvalostní závod aut do 25.000,- pořizovací ceny. A nebude nic lepšího, než to udělat rovnou na dospěláckém okruhu a to v Mostě.” Jo, to zní dost šíleně. A to zní přesně jako my. Nikdy na okruhu, tak si ho pronajmeme celý. A aby toho nebylo málo, uděláme start jako v LeMans. Takže auta hezky seřazená a startuje se rozběhem k autu. Teď už to bude znít jako samochvála, ale byla to zase boží akce. Škoda, že okruhy jsou v sezóně extrémně drahé a nepřejí lowcost závodům. Ale listopad a prosinec jsou taky dobré měsíce na 6h kroužení v autě na okruhu.

K tomu vznikl i další podnik a to 2.4h závod ve Vysokém Mýtě, kde nám všichni říkali, že to je blbost, že to auta nemůžou přežít a že to je malý okruh, nebude se dát předjíždět, bude to carmageddon, bla bla… Pro velký úspěch to nebude už 2.4h, ale taky šestihodinovka. Ta prověří nejen, jestli máte závratě z kolotočů, ale také Vaše stroje.

A protože okruh může být nejen na asfaltu, ale i na hlíně a v bahně, tak jsme v roce 2021 udělali I vytrvalostní autocross v Přibicích. Také se jelo 2.4h. Také se to pro letošek změní a pojede se 6 hodin. Protože proč ne. Bude to rozhodně větší výzva. Při 2.4 hodinovce dojelo do cíle až moc aut.

K tomu přihoďme MOPED GP, což je 3 denní akce na Jižní Moravě na Babettách a jiných prskoletech do 50ccm. Je to naše srdcovka. Vždycky se nás sejde okolo 30 strojů a cruisujeme po krásách Pálavy za vůně mixu oleje a benzínu.

Co nás teda čeká v roce 2022? V Únoru se vydá 120 posádek přes Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu a Srbsko až do klasického cíle, Banátu v Rumunsku. V březnu Grand Prix 6 hodin ve Vysokém Mýtě, duben vypadá jako ideální čas na 6h vytrvalostní závod v autocrossu. V červenci a srpnu jede výprava přes 400 aut do Rumunska. Na Moped GP jsme samozřejmě nezapomněli, jen ještě řešíme termín. Září a řijen vypadají jako ideální měsíce na další vytrvalostní závody a to jak na dospělém okruhu, tak v autocrossu. No a listopad a prosinec nás čeká už tradiční 6h závod v Mostě. Momentálně řešíme přesné termíny všech akcí, ale rozhodně máte na co se těšit.

Když nad tím teď tak přemýšlíme, tak už toho děláme dost. A neskutečně nás to naplňuje a baví. Nápadů máme v záloze pořád spoustu, ale to až někdy příště…..

