Renault Zoe držel několik let primát nejprodávanějšího elektromobilu v Evropě

V prvních letech výroby byl Zoe osazen baterií s kapacitou 22 kWh, která poskytovala maximální dojezd 240 kilometrů. O čtyři roky později se kapacita baterie zvýšila na 41 kWh a v roce 2019 přišla na trh druhá generace Zoe s baterií o kapacitě 52 kWh a dojezdem dosahujícím až 400 kilometrů. Cena modelu Zoe v ČR nyní začíná od 798.000 korun.

Zoe podrobila v roce 2019 dlouhodobému testu redakce časopisu Svět motorů, která chválila jeho dynamické vlastnosti v nižších rychlostech, relativně prostorný interiér i jednoduchou diagnostiku trakčního systému. Za jeden z hlavních problémů redakce označila topení, jehož používání v zimních měsících zvyšuje spotřebu elektrické energie a zkracuje dojezd.

Renault již loni oznámil, že hodlá v příštích pěti letech investovat deset miliard eur (zhruba 245 miliard Kč) do elektrifikace svých vozů. Předpokládá, že automobily s plně elektrickým pohonem budou do roku 2030 tvořit až 90 procent jeho modelů. Renault se rozhodl vsadit na nové a cenově dostupné elektrické verze svých věhlasných malých modelů. To je také jeden z důvodů, proč v roce 2024 výrobu Zoe ukončí a nahradí ho elektrickým modelem R5, který svým designem odkazuje na úspěšný stejnojmenný malý vůz vyráběný v letech 1972 až 1996.

Nejnovější přírůstek do rodiny elektromobilů Renault představuje model Megane E-Tech Electric, který je od února k dispozici i na českém trhu v cenách od 890.000 korun za variantu s kapacitou baterie 40 kWh.