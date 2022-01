Kia EV6 face to face triumfovala v soutěži prestižního magazínu

„EV6 spojuje špičkový reálný dojezd s dobíjením rychlostí, které žádný jiný vůz nedokáže konkurovat, čímž odpovídá na dvě doposud největší obavy zákazníků na adresu elektromobilů. A navíc díky nasazení zakázkové podvozkové platformy pro elektromobily namísto montážního celku sdíleného s benzínovými a naftovými variantami mohla Kia s výhodou využít kompaktní rozměry elektromotorů, a vytvořit tak nesmírně prostorný a praktický vůz,“ uvedl Steve Huntingford, redaktor magazínu ‚What Car?‘. „K tomu si přidejme suverénní jízdní schopnosti, mimořádnou kultivovanost, konkurenceschopné ceny nebo jedny z nejlepších záručních podmínek na trhu, a je okamžitě jasné, že nepřehlédnutelné EV6 futuristicky pouze nevypadá – budoucnost z něj přímo čiší.“

Kia EV6 přináší na trh SUV/crossoverů dlouhý dojezd, pohon s nulovými emisemi, ultra rychlé 800V dobíjení a výrazný styl. EV6 se pyšní dojezdem až 528 km na jedno dobití (v kombinovaném cyklu podle WLTP) a díky vyspělé 800V technologii je možné vůz dobít z 10 na 80 procent kapacity za pouhých 18 minut.

První vyhrazený akumulátorový elektromobil Kia dokládá zajímavý potenciál nové podvozkové platformy Kia E-GMP (Electric-Global Modular Platform) – do roku 2026 by na EV6 mělo navázat šest dalších vyhrazených elektrických modelů. Kia má v plánu do roku 2035 svoji evropskou modelovou nabídku plně elektrifikovat; v případě ostatních světových trhů si za cíl určila rok 2040.