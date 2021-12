Auto jako bitcoin: 5 nevšedních ojetin, které za pár let výrazně vzrostly na ceně

„V celé Evropě jsme v průběhu končícího roku pozorovali úbytek kvalitních ojetin,“ potvrzuje Jakub Šulta, CEO mezinárodního internetového tržiště s ojetými vozy Carvago.com. „Zákazníci si totiž ponechávají svá stávající auta déle, protože je zkrátka nemohou vyměnit za nová, a zejména v případě mladších ojetin s nižším nájezdem evidujeme zájem od lidí, kteří dosud dávali přednost vozům zcela novým. To ve výsledku tlačí ceny aut z druhé ruky nahoru.“

Auto jako Bitcoin

Řada lidí a velkých investorů zejména kvůli inflaci investuje do kryptoměn, především populárního Bitcoinu coby dlouhodobého uchovatele hodnoty. Ten během let mnohonásobně zvýšil svoji cenu. Velké peníze se ovšem dají vydělat také na koupi auta, a to i z druhé ruky. Nemusí přitom jít hned o ty nejvzácnější investiční veterány jako Ferrari 250 GTO s číslem podvozku 4135 GT, které před několika lety změnilo majitele za údajných 70 milionů dolarů (v přepočtu přibližně 1,56 mld. Kč). Služba Carvago.com, která se specializuje na vozy do stáří 10 let a nájezdu 160 tisíc kilometrů, vybrala ze své nabídky více než 700 tisíc prověřených ojetých vozů pětici nevšedních modelů, které se s odstupem času ukazují jako výhodná investice.

„Rozhodně netvrdíme, že zrovna tyto modely porostou na ceně i do budoucna,“ upozorňuje Jakub Šulta. „Ceny sběratelských unikátů se přece jen řídí trochu jinými zákonitostmi než zbytek trhu. Z našich analýz nicméně vyplývá, že celkový převis poptávky bude pokračovat i v roce 2022. Nedoporučujeme tedy odkládat pořízení ojetého vozu v naději, že ceny začnou zase klesat. Minimálně v horizontu několika příštích měsíců naopak ještě porostou.“

Ferrari 458 Speciale Aperta

Cena nového vozu: 250 000 eur (2014)

Průměrná cena dnes: 703 000 eur

Zhodnocení: 180 %

Ferrari 458 Speciale Aperta | foto: Carvago

Výrobky maranellské továrny si obvykle drží cenu skvěle, zejména v případě různých sběratelských edicí. A to 458 Speciale byla. Uzavřené verze vzniklo asi 3000 kusů, spider s označením Aperta („otevřená“) je ale ještě vzácnější. Ferrari vypustilo do světa pouhých 499 kusů, z toho jen 450 s řízením vlevo. Vždyť už Enzo Ferrari říkával, že jeho automobilka vždycky vyrobí o jedno auto méně, než kolik vyžaduje poptávka. I bez pomoci přeplňování dosahoval osmiválec 4,5 l fantastického výkonu 605 koní v „motocyklových“ 9000 otáčkách. Na stovku se Aperta rozjela za rovné tři sekundy, o dalších 6,5 s později už uháněla dvoustovkou a nejvyšší rychlost činila 320 km/h.

Zhodnocení o 180 procent chápejte jako orientační. Do jisté míry to samozřejmě platí pro všech pět vozů v přehledu, nicméně Ferrari nabízí velkou míru individualizace a většina zákazníků u něj nechá o poznání víc peněz, než je základní ceníková cena pořizovaného modelu.

Lexus LFA

Cena nového vozu: 375 000 eur (2010)

Průměrná cena dnes: 1,01 mil. eur

Zhodnocení: 170 %

LF-A | foto: Lexus

V době své premiéry nevypadal supersportovní model značky Lexus jako zajímavá koupě. Za mnohem méně než zhruba 10 milionů korun, které Lexus za svoji vlajkovou loď požadoval, se daly pořídit supersporty s vyšším výkonem, lepšími parametry a zvučnější značkou. Když se ale model LFA pět let po odhalení prvního konceptu konečně začal vyrábět, ukázalo se, že japonští konstruktéři přivedli na svět par excellence řidičský nástroj. Motor V10 4,8 l, vyvinutý ve spolupráci s Yamahou, připomínal tehdejší monoposty F1 nejen melodičností, ale i bezprostředností odezvy. Karoserie byla vyrobena z kompozitu vyztuženého uhlíkovými vlákny, který později začalo nasazovat BMW (či Boeing), a na jízdní vlastnosti pěli ódy i ti nejpřísnější recenzenti z celého světa.

Pár aut z pětisetkusové série zůstávalo dlouho neprodaných, ale dnes už se LFA považuje za sběratelský vůz a pokud se v nabídce objeví, prodávající za něj požaduje násobek původní ceny.

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet

Cena nového vozu: 749 700 eur (2017)

Průměrná cena dnes: 980 560 eur

Zhodnocení: 30 %

Mercedes-Maybach G 650 Landaulet | foto: Carvago

Se šestikolovým monstrem G 53 AMG 6x6 objevil Mercedes, že na trhu existuje mezera pro exkluzivní terénní speciály v cenové hladině typické pro svět „placatých“ superaut. Následoval o něco civilnější speciál G500 4x42 s portálovými nápravami a v roce 2017 přišel vůz, který tomu nasadil korunu: terénní Maybach bez střechy. Respektive s plátěnou stahovací střechou. Ačkoliv přeplňovaný dvanáctiválec dosahoval výkonu 630 koní, nejvyšší rychlost byla kvůli off-roadové koncepci podvozku omezena na pouhých 180 km/h. Absurdnost celkové koncepce dokreslovala dvojice polohovatelných zadních křesel jako v limuzínách Maybach.

Landaulety zatím dramatickým růstem ceny neprošly a na prodej je v Evropě hned několik sotva zajetých kusů, vždy však za vyšší částku, než původně požadoval za „standardní“ provedení Mercedes.

Porsche 911 GT2 RS (991)

Cena nového vozu: 285 220 eur (2017)

Průměrná cena dnes: 459 000 eur

Zhodnocení: 60 %

911 GT2 RS | foto: Archiv AutoRoad.cz

Už od roku 1993 je základní recept na model GT2 stejný. Vezměte aktuální 911 Turbo a zbavte ho „balastu“ v podobě pohonu všech kol. Přezdívka „widowmaker“, kterou si starší generace GT2 získaly v anglicky mluvících zemích, naznačuje, že zkrotit obří sílu přeplňovaného boxeru na zadních kolech nebylo jen tak. (Pro čtenáře bez dobré znalosti anglického jazyka dodejme, že přezdívka vyjadřuje schopnost vozu učinit manželku řidiče vdovou.) Moderní elektronické systémy ve spojení s kontinuálním vývojem podvozkových technologií a pneumatik nicméně zbavily vrcholnou verzi kultovní řady 911 někdejší hrozivosti. Co zůstalo, je extrémní dynamika. GT2 RS se totiž vedle výkonu 700 koní pyšní také odlehčenou konstrukcí: střecha je hořčíková, dveře karbonové, boční a zadní okna polykarbonátová… V kombinaci s patřičně upraveným podvozkem to ve výsledku znamenalo rekordní časy nejen na Nürburgring Nordschleife, ale i na několika dalších závodních okruzích světa. Zajímavost: z nuly na 300 km/h vůz zrychlí za 22,1 s.

Většina nabízených ojetin má paket Weißach, který snížil hmotnost o dalších 30 kg. Za tři roky opustila továrnu 1000 kusů, takže úplná vzácnost GT2 RS není. Růst cen nicméně jasně signalizuje, že trh v ní vidí sběratelský potenciál.

Suzuki Jimny

Cena nového vozu: 17 800 eur (2018)

Průměrná cena dnes: 36 200 eur

Zhodnocení: 103 %

suzuki jimny | foto: Petr Boháč

Co dělá v tak vybrané společnosti malý japonský teréňáček? Ilustruje univerzální platnost ekonomického principu, že převis poptávky nad nabídkou vede k vzestupu cen. Vzápětí po uvedení na trh nová generace Jimny z evropské nabídky Suzuki zase zmizela kvůli tzv. flotilovým limitům emisí CO2, při jejichž překročení platí automobilky do rozpočtu EU vysoké pokuty. Řešením měla být verze N1, homologovaná jako dvoumístný užitkový automobil. Výrobní kapacity však stále nestačí poptávce, což tlačí ceny „ojetin“ (vesměs jde o zánovní auta s minimálním nájezdem) k částkám, za které lze pořídit nový VW Tiguan. Obzvlášť asertivní prodejci po celé Evropě požadují za osobní Jimny nějakých 40 tisíc eur!

Za popularitou Jimny nestojí komfort ani dynamika, obojího nabízí poskrovnu. Je to ale opravdový off-road. Přiřaditelný pohon všech kol ve spojení s kratičkým rozvorem a nízkou hmotností mu dává mimo asfalt překvapivé schopnosti. V Evropě se Jimny prodává se stokoňovou patnáctistovkou o výkonu 100 koní.

