Ecclestone se úvahám o zmanipulovaném závěru sezony vysmál. Co radí Mercedesu?

Šéf Tesly Elon Musk šokoval příznivce. Opravdu skončí s prací a bude influencerem?

Šéf americké automobilky Tesla Elon Musk dle informací ČTK zvažuje, že se své pozice vzdá a stane se influencerem. Napsal to v pátek na twitteru. Musk už v minulosti několikrát zopakoval, že lidé by neměli pracovat tak moc, jako on.