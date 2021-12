Stávky se zúčastnila skoro polovina zkušebních komisařů. Ministerstvo kritiku přesto odmítá

Zkušební komisaři v pondělí a úterý stávkovali kvůli své nespokojenosti s kroky ministerstva, které však s kritikou nesouhlasí. Nyní komisaři chtějí jednat s novým vedením resortu.

Komisaři, kteří se zapojili do stávky, podle Bajgara sice přišli do práce, nevykonávali však žádné zkoušky. Další desítky komisařů se do stávky aktivně nezapojily, ale s výtkami proti ministerstvu souhlasí, uvedla dále asociace.

Protest podle asociace splnil svůj účel. Cílem stávky podle ní bylo upozornit na nečinnost stávajícího vedení ministerstva dopravy, pokud jde o situaci ve vzdělávání komisařů. "AZK ČR již dlouhodobě upozorňuje na klesající úroveň přípravy a metodického vedení zkušebních komisařů, kteří po odborné stránce podléhají právě výše zmíněnému ministerstvu. Toto i přes opakovaná upozornění a mnohá bezvýsledná jednání práci zkušebních komisařů podceňuje a na jejich podněty nereaguje," uvedla asociace. Zároveň upozornila, že akce nemířila proti obcím, jejichž zaměstnanci komisaři jsou.

Ministerstvo dopravy s kritikou komisařů nesouhlasí a stávka podle něj byla nedůvodná. "S obcemi jsme komunikovali a shodli se, že požadavky Asociace zkušebních komisařů ministerstvo dopravy ani obce neshledávají důvodné. Odmítáme, aby si zaměstnanci obecních úřadů brali jako rukojmí žadatele o řidičské oprávnění při řešení jejich nedůvodných požadavků," uvedl před protestem mluvčí resortu František Jemelka.

Ministerstvo se proti kritice ohradilo už dříve s tím, že se se zástupci komisařů pravidelně schází. Podle Jemelky jsou zástupci komisařů členy pracovní skupiny autoškolství.