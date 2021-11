Jak správně řídit vozy 4x4 a offroady

Praktický Yaris Cross

Do rodiny SUV od Toyoty přibyl úplně nový model Yaris Cross, který spojuje výhodu kompaktních rozměrů Yarisu se schopnostmi SUV. Je vybaven inteligentním pohonem všech kol AWD-i, jehož režimy měníte jednoduše otočným ovladačem. Vybíráte mezi normálním, režimem do sněhu či na nezpevněnou cestu. Poslední jmenovaný mód Trail přibrzďuje volně se protáčející kolo a posílá točivý moment na kola s dobrou přilnavostí.

Systém si automaticky vybírá a kombinuje přední a zadní pohon v poměru od 100:0 až 40:60 podle typu povrchu i rychlosti. Zadní elektromotor se připojuje do rychlosti 70 km/h. Obecně platí, že při rozjezdu je poměr předního a zadního pohonu 40:60, během plynulé jízdy a při brzdění je to 100:0, na kluzkém povrchu 40:60.

Šetrná RAV4 Plug-in Hybrid s pohonem AWD

Navzdory předsudkům rozhodně neplatí, že by plug-in hybridní pohon všech kol byl méně svižný a výkonný. Vlastně je to spíš naopak. Systémový výkon je 306 koní. V režimu EV, který používá primárně elektromotory, je to 154 koní. RAV4 Plug-in Hybrid má lepší zrychlení z 0 na 100 km/h než klasická hybridní RAV4, a to jen 6 sekund oproti 8,1.

Dojezd čistě na elektřinu má 75 kilometrů, přičemž je spočítáno, že průměrně člověk denně ujede 50 kilometrů. Nabijete ho z wall boxu za 2,5 hodiny a z domovní 220V zásuvky za 7,5 hodiny. V pracovních dnech ho tedy můžete využívat jako elektromobil, o víkendu na delších cestách jako hybrid. Můžete se tak dostat na velmi příjemnou spotřebu 1 litr na 100 kilometrů.

Toyota RAV4 Hybrid | foto: Toyota

Opravdový offroad

Výše zmíněné modely jsou samozřejmě určeny primárně na běžné komunikace, případně na nezpevněné cesty. Pak jsou tu ale opravdové offroad vozy, které nezklamou ani v tom největším blátě, strmém stoupání nebo třeba v poušti. V čem se vlastně liší?

Zásadní rozdíl je v samotné konstrukci vozu. Opravdový offroad má karoserii na rámu jako třeba Toyota Land Cruiser. Ta sice může být těžší, ale zároveň mnohem pevnější, odolnější proti poškození a dokáže zachytit působení vnějších sil. Naopak samonosná konstrukce, kterou má třeba RAV4, je lehčí, má nízké těžiště a nižší spotřebu paliva, její únavová pevnost však není tak velká, a tak není tolik vhodná pro offroad podmínky.

Toyota Hilux | foto: Toyota ČR

Pohony 4x4 také mají několik různých variant. Například Hilux má jednoduchý přiřaditelný pohon 4x4. Řidič tak může manuálně volit mezi pohonem dvou kol (2WD) a pohonem všech kol (AWD). Naopak RAV4 automaticky rozděluje točivý moment pohonu mezi přední a zadní kola podle jízdních podmínek. A pak je tu Land Cruiser vybavený stálým pohonem AWD s redukcí. Všechna čtyři kola jsou stále využívána a není potřeba žádný zásah řidiče, diferenciály mohou být v případě offroadu uzamčeny.

Stálý pohon 4x4 je bezpečnější, pro řidiče pohodlnější, protože nemusí přemýšlet, kdy ho použít, a obecně je považován za nejlepší řešení v offroad podmínkách. Na druhou stranu připojitelný pohon 4x4 má samozřejmě nižší spotřebu a zajišťuje rovné a konstantní rozložení točivého momentu mezi nápravami v režimu 4x4. V náročnějších podmínkách je však spolehlivější stálý pohon.

toyota land cruiser | foto: Toyota

Další výhody, jako jsou vysoký točivý moment při nízké rychlosti, zvýšené brzdění motoru nebo lepší schopnost stoupání, sestupu i jízdy v obtížných podmínkách, přináší redukce.

Offroad auta se liší podle diferenciálů - může být otevřený, uzamykatelný či s omezeným prokluzem, jehož verzi Torsen má i Land Cruiser. Diferenciál Torsen spojuje výhody otevřeného i zavřeného diferenciálu. Mechanicky rozděluje točivý moment na kola s přilnavostí a eliminuje tak prokluz kol, které přilnavost nemají. Výsledkem je lepší stabilita vozu, lepší trakce i funkčnost vozu.

Offroady se liší také různým typem zavěšení. RAV4 má nezávislé zavěšení se dvěma příčnými rameny, Hilux má listové pružiny a Land Cruiser kombinuje tuhou zadní nápravu se čtyřbodovým předním zavěšením. Pro náročné zákazníky je k dispozici varianta zadního vzduchového odpružení, kde je možné měnit manuálně světlou výšku vozidla.

Adaptivní variabilní zavěšení neustále mění tlumicí sílu a v jednotlivých módech upravuje jízdní vlastnosti vozu. Kineticko-dynamický systém zavěšení pak spojuje to nejlepší z obou světů. Na silnici minimalizuje náklony vozu a v offroadu zajišťuje dokonalou trakci vozu.

Jak řídit offroad

V první řadě si nastavte režim pohonu. Poloha H2 označuje využití pohonu 4x2, který je vhodný na silnici. Nastavení H4 je vhodné pro použití v situacích, kdy je vyžadována vyšší přilnavost vozu, například zasněžená silnice, kdy hrozí prokluz při vyšších rychlostech. Nastavení L4 je vhodné pro jízdu v těžkém terénu a nabízí velkou sílu vozu v nízkých rychlostech.

Co nezvládne řidič, umí auto

Toyota Land Cruiser je vybavena také několika pomocnými systémy, které ještě zlepšují jeho schopnosti a usnadňují řidiči práci. Například Active Traction Control (A-TRC) sám řídí brzdy i motor tak, aby vhodně rozdělil točivý moment mezi všechna čtyři kola. Downhill Assist Control (DAC) snímá otáčky kola, vypočítá rychlost vozu, směr jízdy a sklon kopce, aby usnadnil sjezd. Funguje přitom dopředu i dozadu.

Toyota Land Cruiser | foto: Toyota

Funkce Crawl Control sama udržuje konstantní rychlost, aby se řidič mohl v náročném terénu soustředit pouze na řízení. Abyste tuto funkci mohli spustit, musíte jet méně než 25 km/h, zvolit režim L4, zařadit R, D nebo S, mít vypnutou funkci 2nd start a zavřít dveře.

Multi-Terrain Monitor pak ještě vylepší rozhled, protože na displeji zobrazí povrch kolem auta v 360 stupních, a zobrazuje dokonce i oblast pod vozidlem. Používá k tomu přední kameru, která terén nafilmuje přibližně tři metry před aktuální polohou vozidla a poté ho zpětně zobrazuje.