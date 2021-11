Gumbalkan: Vtipný inzerát na ředitelský Voc Vagen Gold

Prodám tuto parádu. Objeli jsme s tím ČR okolo hranic, dojeli přes Ukrajinu do Rumunska a zpátky a předtím s tím už někdo ujel na Měsíc a je v cca čtvrtině cesty zpátky. A teď to mám jako daily.

Motor: 1.9tdi 77kw, Ale na těch MT velkých těžkých pneu je to dost vydechlé. Chtělo by to chipnout aspoň na 150kw. Spíše ale tak 210kw a 1000nm.

pohon: Přední

Najeto 533.000km

Spotřeba mezi 1,3l/100km - 48l/100km

koroze úměrná flexe a stáří

Kola a Pneu: Plechy 215/65/16 (myslím) MT EQUIPE VIPER. Zní hustě a hustě jedou i v terénu.

Podvozek: Pružiny a tlumiče VW Tiguan, zvednuté o cca 12cm

Tažné: ano, ale trošku jsme ujebali zásuvku v terénu. Ale i tak zásuvka funguje na cca 70%.

Klima, kožený volant, nezničený interiér (musíte věřit, fotku nemám), ISOFIX - takže vhodné i pro rodiny s dětma.

STK 11/2022

Tankována pouze nafta!!!

Na podvozku nic nemlátí, taky se divíme. Ale šusplech je opřený o motor a je to jako jezdit na vibrátoru. Neptejte se, jak to vím.

Voc Vagen Gold | foto: bazos.cz

FAQ:

Je to legální? Kind of.

Co znamená kind of? Tak nějak jakože jo, ale zároveň jakože ne.

Je barva zapsaná v tp? ANO, oranžová.

Jak jsou na tom prahy? Levý práh je vyztužený větví, která v Rumunsku probodla práh a už půl roku tam je zapíchlá. Pravý práh tam je.

Kdy byly dělané rozvody? ANO.

Poutá to pozornost? ANO.

Jsou kola zapsaná v TP? :D

Kolik za zahrádku? NENÍ NA PRODEJ.



Můžu s tím jet Gumbalkan, když stojí 35.000? ANO, do smlouvy dáme 25.000.

Je to 4x4? NE.

Budou mě s tím stavět policajti? Mě nestavěli ani jednou.

Dá se to používat jako daily? Ano, jako daily to používám. A fakt mě s tím nikdy nestavěli.

Kde to můžu vidět? V Ostravě.

To je fólie? Každý flexe říká jinak, ale fólie to není.

Má to šusplech? Ano, navařený na nosníky, takže při příští výměně oleje bude třeba flexou udělat montážní okénko.

K zahrádce máme citové pouto, proto není na prodej. Dojela s námi do Mongolska a zpátky, ale to je jiný příběh...

Případně vyměníme za nějaký nesmysl, ideálně RWD.

Každý debilní dotaz na věc, která je napsaná v inzerátu zvyšuje danému člověku cenu o 1.000,-Kč

Testovací jezdci nevolat. Vím co prodávám, prodám pouze do dobrých rukou!!! Zážitkové jízdy nedělám!!!

Je to rarita, je k tomu třeba takhle přistupovat. Určitě na ceně už neklesne. 1 z 1 vyrobených.

AAA auto, auto esa a autobazary nevolat.

Je to rozhodně lepší než Toyota Hilux, Tundra, Land Cruiser, Volkswagen Amarok, Touareg a podobné krámy. Jízdními vlastnostmi bych to přirovnal v BMW M3, Škoda Octavia RS nebo Ford Raptor. Je to takový Golf Country mk2 mk3 MK4 nebo mk6, ale nakonec je to stejně jen obyčejný GOLF MK5 v naftě.