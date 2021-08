Jak postupovat při nehodě v zahraničí a zkušenost se švýcarským lumpem

1) O podmínkách odškodnění se informujte dopředu

Před šlápnutím na plyn si zjistěte, jak je to odškodněním jak ve státě, do kterého míříte, tak v zemích, kterými budete projíždět. „V Evropské unii platí, že jsou následky dopravní nehody odškodňovány ze strany viníka – ovšem podle podmínek konkrétní země, kde se bouračka stala. Ucelená pravidla tedy neexistují. Pokud se vám nehoda stane, pokud možno co nejdříve se spojte s odborníky, kteří vám poradí, pomohou překlenout jazykovou bariéru a budou znát pravidla, která v dané zemi platí. Stát od státu se velmi liší například promlčecí lhůty, tak situaci nepodceňte,“ varuje Tomáš Beck ze společnosti Vindicia.

2) Pozor na jazykové pasti

Po nehodě se nikdy nespoléhejte na serióznost místních policistů či úřadů. Zásadně nepodepisujte nic, čemu plně nerozumíte! Nepokoušejte se ani o přibližný odhad u jazyků, které jsou češtině blízké. „Pokud na vás někdo vyvíjí nátlak, abyste jakýkoliv dokument podepsali, je to pro vás ohromný varovný maják. Můžete se tak nejen vzdát odškodnění a uzavřít nevýhodné dohody, ale i vzít celou vinu na sebe! I s ohledem na to, jak moc je situace po bouračce stresující, máte právo vše v klidu prostudovat a ujistit se, že všemu opravdu rozumíte,“ říká Beck. K dispozici by vám měla být naše zastupitelství, která jsou připravena v nouzi pomoci.

Tato komplikace je přitom nepříjemně častá. „Zrovna nedávno se na nás obrátila žena, která v Itálii bourala s řidičem ze Švýcarska. Za asistence policie ji požádal o podepsání dokumentu, údajně se jednalo o pouhou formalitu pro jeho pojišťovnu. Řidička nerozuměla, ale přesto podepsala. Jenže se ukázalo, že to byla dohoda, že po viníkovi nebude nic požadovat! To cestu k jakémukoliv odškodnění zcela odřízlo,“ ilustruje situaci Beck.

3) Založte každičký dokument, který se k nehodě a následkům váže

S předchozím bodem souvisí i další rada: jakýkoliv dokument se vám dostane do ruky, okamžitě archivujte. Ať se jedná o nákres nehody, lékařskou zprávu, vyjádření policie, to vše může hrát svou roli. Stejně jako u odškodnění v Česku byste měli mít nárok například na proplacení cest za blízkým, kterého následky nehody dovedly až do nemocnice.

4) Neriskujte. Pojistěte se. A dobře!

Zřídit si cestovní pojištění je pro mnoho lidí už rutinou. Ale pozor, i zde se můžete napálit. Ne úplně spolehlivé mohou být především různé doplňkové služby, například cestovní pojištění nabízené jako bonus poskytovatelem kreditní karty. Pokud se něco závažného skutečně stane, může vás velmi nemile překvapit, kolik výjimek takové pojištění má a že se některé bohužel vztahují právě na vaši situaci. Proto je lepší vše si pořádně prostudovat a zjistit, jak se to má právě s výjimkami. Určitě si také ujasněte, do jakého regionu jedete. I to může hrát při nehodě a následném odškodnění z pojistky roli.

5) Zjistěte si, jak je to v zahraničí s alkoholem za volantem

Zatímco v Česku je tabu i řízení po jediné sklence piva k obědu, v zahraničí jsou leckdy tolerantnější. Na silnici tak můžete vyrazit i poté, co jste si k jídlu či během příjemného večera dopřáli něco ostřejšího. Ovšem pozor, samozřejmě je třeba, abyste se vešli do daného limitu, který má každá země stanovený jinak. Nepodceňte ani vlastní stav – ačkoliv jste jinak odolní, pokud se například necítíte úplně fit, i ona jedna povolená desítka piva vás může ovlivnit více, než je bezpečné. „Lidé si také často nejsou vědomi jedné velmi zásadní věci – pokud si dají povolené množství alkoholu a v pořádku dojedou do cíle, nic se neděje. Pokud ovšem bourají, alkohol se okamžitě stává přitěžující okolností! A to i když jste limit promile v krvi vůbec nepřesáhli. Je zde tedy určitá tolerance, která se ovšem může proměnit ve velkou komplikaci. A samozřejmě může výrazně ovlivnit i otázku odškodnění, ačkoliv jste nehodu nezavinili. Zvažte proto, zda vám sklenka za takové riziko stojí,“ upozorňuje Beck z Vindicia.

A i zde je třeba řádně pročíst pravidla – zatímco dospělý a zkušený řidič může mít určité množství alkoholu povoleno, mladší či naopak profesionální šoféři ho mají ve stejném státě zcela zapovězený.