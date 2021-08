Soutěž o jízdu v terénních speciálech Tatra

Svou odpověď napište do komentáře soutěžního příspěvku v účtu CZECHOSLOVAK GRUP na Facebooku a Instagramu. Soutěž probíhá od pátku 16.7.2021 do 10:00. Během téhož dne budou vylosovány správné odpovědi a to po jedné na Facebooku a po jedné na Instagramu. Výherce bude zveřejněn v komentářích. Vítěz bude mít možnost navštívit během středy 21.7.2021 vojenský areál Bahna u Strašic a v rámci expozice modelů se projet v závodním voze Buggyra. Výherce si sebou na akci může vzít jeden doprovod.

Firmy z holdingu CZECHOSLOVAK GRUP jsou dlouholetým partnerem závodního týmu Tatra Buggyra Racing. TATRA TRUCKS zde neustále vyvíjí a inovuje speciální verzi vozu Tatra Phoenix.