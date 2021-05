POD MILION ANI NÁHODOU, Kia zahájila v ČR předprodej modelu EV6

„EV6 stejně jako před třemi lety model Stinger má ambice definitivně změnit vnímání značky Kia a posunout automobilku na zcela novou úroveň. S tímto výjimečným vozem si neklademe za cíl dosáhnout vysokých prodejů. Avšak jsme přesvědčeni, že nový elektromobil osloví novou skupinu zákazníků. EV6 je tím nejlepším v oblasti vyspělých alternativních pohonů, co doposud Kia uvedla na světové trhy, včetně toho českého. Jde o model vyvinutý v našich vývojových centrech inženýry a návrháři s renomé předních světových autorit současného automobilového světa s cílem vyrobit dokonale úsporný a čistý elektromobil, zkrátka perfektně vyvážený model, který chytne za srdce každého automobilového nadšence a příznivce moderních technologií,“ říká Arnošt Barna, generální ředitel Kia Czech s.r.o.

Kia EV6 - elektrický crossover se pyšní futuristickým ztvárněním plným high-tech detailů | foto: Kia Motors

Pro první zájemce, kteří svůj vůz závazně objednají v období od 3. května do 31. srpna 2021, připravilo české zastoupení značky Kia, ve spolupráci s vybranými tuzemskými operátory, motivační bonus v podobě elektrické energie 1,9 MWh po dobu jednoho roku tj. 159 kWh energie měsíčně zdarma (ekvivalent energie pro dojezd 1 000 km měsíčně) a AC dobíjecího kabelu z originálního příslušenství Kia.

Kia EV6 přináší na trh SUV-crossoverů dlouhý dojezd, pohon s nulovými emisemi, ultra rychlé 800V nabíjení a výrazný styl. Je prvním vozem značky postaveným na nové vyhrazené platformě Kia pro akumulátorové elektromobily (BEV) s označením E-GMP (Electric-Global Modular Platform), poháněným výhradně elektrickou energií. Zájemci mohou volit z několika čistě elektrických uspořádání hnacího ústrojí s nulovými emisemi, vč. akumulátorového modulu pro dlouhý dojezd (o kapacitě 77,4 kWh) s možností urazit více než 510 kilometrů na jedno nabití (v kombinovaném cyklu podle WLTP).

Průkopnický elektrický crossover se pyšní futuristickým ztvárněním plným high-tech detailů. Se systémem 800V nabíjení lze EV6 nabít z 10 na 80 procent kapacity akumulátoru za pouhých 18 minut; provedení GT, navržené pro zákazníky toužící po atraktivní jízdní dynamice, přitom zrychluje z 0 na 100 km/h za pouhé 3,5 sekundy a dokáže se rozjet až na 260 km/h. Díky funkci „Vehicle-to-Load“ (V2L) lze akumulátor EV6 použít také jako zdroj energie, například k napájení většiny domácích spotřebičů najednou (lednička, tv, sporák, světlo, gril, klimatizace, apod.) nebo k nabití elektrokola – nebo v případě potřeby za určitých podmínek také jiného elektrického vozidla. Praktické je také to, že crossover dokáže táhnout přívěsy o hmotnosti až 1,6 tuny.

EV6 je prvním z 11 nových modelů BEV, které Kia plánuje do roku 2026 uvést na trh – sedm z nich bude postaveno na platformě E-GMP; čtyři budou odvozenými variantami na základě stávajících modelů. EV6 představuje první etapu přechodu značky Kia do nové éry elektrifikace pod novým firemním sloganem ‚Movement that inspires‘. Rovněž zahajuje středně - až dlouhodobou strategii společnosti na poli akumulátorových elektromobilů (BEV), plug-in hybridů (PHEV) a hybridních elektrických vozidel (HEV), které by do roku 2030 měly tvořit 40 procent celkových prodejů značky Kia při plánovaných ročních prodejích těchto ekologických vozidel v objemu 1,6 milionu kusů. V tomto kontextu plánuje Kia do roku 2030 navýšit prodeje akumulátorových elektromobilů na 880 tisíc kusů a zařadit se v tomto ohledu mezi světovou špičku.

Cena Kia EV6 začíná na českém trhu na méně než 1,2 milionu korun (1 180 980 Kč) v provedení EV6 s pohonem zadních kol a dojezdem 400 km. S prodlouženým dojezdem na 510 km je cena modelu za 1 280 980 Kč. Nejvyšší verze EV6 GT-line začíná na 1 380 980 Kč s pohonem zadní nápravy a dojezdem až 510 km na jedno nabití akumulátoru. S pohonem všech kol je EV6 GT-line nabízena za necelé 1,5 milionu korun (1 481 980 Kč) a dojezdem 490 km.

První nové vozy EV6 převezmou čeští zákazníci v říjnu 2021; provedení EV6 GT bude následovat v roce 2022.

V nabídce je také financování, a to 0% úrok po dobu 36 měsíců nebo 1,99% nízký úrok až na 84 měsíců.

Kia poskytuje na vůz svou nadstandardní záruku v trvání 7let nebo do najetí 150 000 km. Tato záruka se samozřejmě vztahuje i na komponenty elektrického pohonu, jako jsou -elektromotor/y, řídící jednotka elektrického pohonu, palubní nabíječka apod. V rámci záruky je kryta i ztráta kapacity trakčního akumulátoru, která nesmí poklesnout pod 70% jeho původní hodnoty.