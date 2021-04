Česká holka dobrá holka. Jaká je za volantem?

Česká holka dobrá holka | foto: Káťa Vaňková

Káťa, 27 let, nezadaná 😃

Od kdy máš řidičský průkaz: od 18ti let

Kolik ročně najezdíš: cca 25.000 km

Kam nejčastěji: Nejčastěji do práce a na výlety

Nejdelší cesta: Nejdelší cesta byla Amsterdam – Brusel – Lichtenštejn a zpátky domů, bylo to cca 2.300km

Co tě na silnici zaručeně naštve: sváteční řidiči, to mě dokáže vytočit, hlavně když někam pospíchám a oni jedou vyhlídkovou jízdu. A pak majitelé aut bez blinkru.

Jsi klidný řidič: Jsem poměrně kliďas, ale asi za volantem se rozčiluju nejvíce.

První auto: Škoda Octavia I Combi, 1.9TDI

Současné auto: Škoda Octavia II Combi Facelift, 2,0 TDI

Auto snů: Těch mám několik, určitě zůstat věrná Škodovce – aktuálně Škoda Octavia RS iV a musí být červená. Potom je to Porsche 911 GT3 RS a vždy se mi líbil RR Phantom, ale to už je auto s vlastním řidičem. 😃 Jinak jsem nenáročná.

Automat / manuál: Rozhodně manuál, automat moc nemusím a u aut nevyhledávám, je to nuda.

Česká holka dobrá holka | foto: Petr Boháč

Jak se ti líbí testovaný Renault Megane: Vzhledově z venku je velmi povedený, ač moc nejsem fanoušek Renaultu. Líbí se mi hodně přední světla, která jsou taková netipická. Interiér vozu je příjemný, na první pohled mě zaujalo červené prošívání, to má za mě 10/10. Dále pak velká obrazovka, kde se dá spustit navigace a zároveň sedačky jsou velmi pohodlné. Co mě trochu přišlo vtipné, je zvuk motoru pouštěný z repráků v režimu sport. Už jsem si stáhla tenhle zvuk i do svojí Oktávky 😃

Česká holka dobrá holka | foto: Káťa Vaňková

Kachna, 26let

Od kdy máš řidičský průkaz: od 18ti let

Kolik ročně najezdíš: cca 10.000 km

Kam nejčastěji: Nejčastěji jezdím za kamarádkami a do práce

Nejdelší cesta: Když je dlouhá cesta, tak si zařídím, ať řídí někdo jiný 😃😃😃

Co tě na silnici zaručeně naštve: Mě toho moc nenaštve, ale když už, tak asi když někdo nepoužívá blinkr.

Jsi klidný řidič: Jsem hodně klidný řidič, jedu si, kochám se.

První auto: Alfa Romeo 156

Současné auto: Ford Fusion

Auto snů: Volkswagen T1 Samba, ideálně ve stylu Hippie

Automat / manuál: Rozhodně automat

Česká holka dobrá holka | foto: facebook

Bára, 24 let

Od kdy máš řidičský průkaz: od 18ti let

Kolik ročně najezdíš: cca 20.000 km

Kam nejčastěji: Nejčastěji do práce a na výlety

Nejdelší cesta: Nejdelší cesta byla do Itálie – Florencie

Co tě na silnici zaručeně naštve: Když někdo jede tak pomalu, že by mu měli vzít řidičák, jako Kachna. 😃

Jsi klidný řidič: Nejsem klidný řidič.

První auto: Volkswagen Lupo

Současné auto: Škoda Fabia

Auto snů: Mercedes Benz S63 kupé a momentálně mít pár korunek navíc byl by to nový Volkswagen Touareg.

Automat / manuál: Automat i manuál, nevadí mi ani jedno, automat super když jsem líná.

Česká holka dobrá holka | foto: Petr Boháč

Jak se ti líbil testovaný Renault Megan?

Není to auto, které by mě napadlo si někdy chtít pořizovat, o Renaultu jsem nikdy neuvažovala a obecně na francouzská auta nejsem. Ale mile mě překvapilo, jak je auto tiché, pěkně se řídí a je moc pohodlné. Ve sportovních sedačkách se sedí skvěle a není to žádný lenoch. Automat řadí velice rychle, ne tak jak jsem zvyká u jiných aut, kterým trvá věčnost, než přeřadí. Kdo má Renaulty rád je to určitě super volba.

Jak vás napadlo mít vlastní módní značku?

Kachna: Káťa často používala na svém Instagramu hastag #ceskaholkadobraholka, mě to přišlo zajímavé a chytlavé, proto mě napadlo: „Proč tuhle hlášku nějak nevyužít?“ Hned jsem psala Kátě, že s ní chci o něčem mluvit ohledně nápadu. Hned jak mohla, tak přijela za mnou a šly jsme se projít, kde jsem to na ní všechno vybalila. 😃 Káťa měla v očích trošku nejistoty a nebyla tak nadšená jako já, řekla mi, že si to nechá projít hlavou. Večer, toho dne, mi přišla zpráva „jdu do toho!“. Sešly jsme se u mě, abychom si řekly, jaký máme možnosti a jak začít. Napadlo nás taky zavolat Barče, jestli do toho jde s námi, ta neváhala a řekla, že se jí ten nápad líbí!

Česká holka dobrá holka | foto: Káťa Vaňková

Káťa: O tom, že český holky jsou dobrý, není pochyb a chtěly jsme to dát světu víc vědět, protože každá je něčím dobrá.

Barča: Rozbily jsme prasátka, daly dohromady základní kapitál a začaly dávat nápady dohromady, co můžeme udělat, čím začít, co je potřeba, apod.

Kachna: Náš nápad přišel v listopadu 2020, braly jsme to jako ideální čas, kdy lidé tráví více času na internetu a nedá se nic sehnat v kamenném obchodě, protože jsou zavřené.

Káťa: Všechny tři jsme vždycky chtěly něco svého, já z toho důvodu, že už jsem předtím podnikala a bavila mě ta volnost a časová nezávilost, což zaměstnání neumožňuje a zároveň vidina dělat něco svého a možnost to ovlivňovat. Barča, protože jí baví oblečení a móda, stejně tak jako Kachnu, která už před tímto projektem šila oblečení pro děti a zkoušela nové možnosti, které může ušít pro sebe a své kamarádky.

Česká holka dobrá holka | foto: Káťa Vaňková

Barča: Naše hlavní myšlenka je od českých holek, pro české holky, tedy aby veškerá produkce byla od českých holek. Tzn. od návrhů, přes výrobu, šití až po distribuci.

Kachna: Začaly jsme s výrobou vlastních triček, kdy první bylo potřeba vymyslet a začít s návrhem nápisu na triko, který jsme si nechaly udělat od naší kamarádky Káji, která má jako koníček krasopsaní a nám se její záliba líbila.

Káťa: Poměrnou část nabídky si šijeme sami. Kachna umí šít, my jí s tím pomáháme a kecáme jí do toho. Šijeme vlastní čelenky, čepice a nákrčníky. Dále pak v nabídce máme trička a kulichy. V současnosti máme u jedné šikovné švadleny kytaristky objednanou zakázku šatů do naší letní kolekce a finišuje nám výroba podkolenek u jedné české firmy.

Česká holka dobrá holka | foto: Káťa Vaňková

Kachna: Uvědomujeme si, že tahle cesta je časově náročnější a finančně nákladnější, ale myslíme si, že se najdou zákazníci, kteří tento nápad ocení a nebude jim vadit vyšší finální cena, protože chceme dělat kvalitu, ne kvantitu.

Barča: Proto je většina naší nabídky limitovaná určitým počtem kusů, kromě triček, to vnímáme jako naši základnu.

Kachna: Ze začátku byl největší odběr od našich známých a postupně jsme se rozšiřovaly skrz Instagram, který si spravujeme samy, včetně fotek. Aktuálně jsme i na Facebooku, ale Instagram jede víc bomby. 😃

Jak vidno, každá Čeká holka je originál a spolupráce s nimi mě velice bavila. Při focení byla velká sranda, což je myslím na fotkách dobře vidět. Navíc jejich oblečení je super a hned sem jedno tričko pořídil pro tu svou dobrou holku, i když tedy ne českou, ale moravskou.