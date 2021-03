Jak si nenechat ukrást motorku: Tipy na zabezpečení doma i na cestách

Nedobytná garáž

Ačkoliv motorky zatím odpočívají v garážích, zlodějům omezení pohybu nevadí a klidně si vytipují právě tu vaši. Pokud jim nechcete zbytečně ulehčovat práci, věnujte jedno odpoledne kontrole zabezpečení garáže, jehož základem by měl být především bezpečnostní zámek na dveřích. Jedno i dvoukřídlá vrata zajistěte bezpečnostní petlicí s visacím zámkem, který odolá pokusům o přeražení nebo certifikovanou cylindrickou vložkou. Zkontrolujte, zda není mechanismus poškozený a zda na něm nenapáchala škody zima. Máte v garáži okna? Vybavte je neprůhlednými bezpečnostními foliemi, které zabrání snadnému rozbití a zamezí kolemjdoucím vhled do garáže. „Velmi rizikové jsou především garáže na odlehlých místech, typicky na okraji města, kde se pohybuje minimum lidí. Zde je důležité nejen kvalitní mechanické zabezpečení, ale také pravidelná kontrola garáže tak, aby případnou krádež nebo pokus o ni majitel odhalil co nejdříve,“ doplňuje Petr Neuvirt, obchodní ředitel společnosti Tokoz.



Sekundární zabezpečení

Ať už motorku parkujete v garáži, ve sklepě nebo na dvoře domu, nespoléhejte jen na dobře uzamčené dveře. Čím víc překážek zloději postavíte do cesty, tím větší je šance, že pokus o krádež vzdá. Motorku proto vždy zamykejte, třeba pomocí pevných zabezpečovacích systémů typu X safety box, které jsou ideální do garáží i sklepů v bytových domech. Mechanismus se připevní ke stropu, stěně nebo podlaze a pomocí ocelového lanka nebo řetězu k němu uzamknete cokoliv, co potřebujete. Kromě motorky tak ochráníte třeba i jízdní kola, kočárky nebo sezonní vybavení.

zabezpečení motocyklu | foto: FYI Prague



Bezpečné cestování

Než vyjedete na první jarní vyjížďku, nezapomeňte oprášit a naleštit nejen motorku, ale i zámky a alarmy. V terénu nikdy nenechávejte nezabezpečený stroj mimo dohled, i kdyby mělo jít jen o několikaminutovou zastávku. Hodit se bude kotoučový zámek s alarmem, který díky pohybovému čidlu hlasitě upozorní na manipulaci s motorkou a zloděje dokáže spolehlivě vylekat. Krátkodobé zabezpečení zvládne i klasický moto zámek s kaleným řetězem. Pokud motorku převážíte, nepodceňujte uzamčení dodávky – zloději dokáží využít každou chvilku vaší nepozornosti. Na zadní dveře proto instalujte přídavný zámek, který nákladový prostor před nezvanými hosty ochrání.

Sekundární zabezpečení je cenným pomocníkem | foto: FYI, s.r.o.



Sdílení s rozvahou

Kdo by se nechtěl pochlubit fotkou nablýskané motorky před vyjížďkou nebo sdílet radost z právě zakoupeného stroje? Než ale vykřičíte své nadšení do anonymního online světa, zamyslete se, kam až může informace doputovat. I přes různá nastavení soukromí se váš příspěvek rychle dostane až k tipařům, kteří hledají další úlovek. Pozor si dejte hlavně na motoristická fóra, kluby nebo skupiny sdružující moto nadšence, kde se zloději velmi často pohybují. Foťte tak, aby nebylo jasné, kde motorku garážujete, a uvádějte o sobě jen minimum informací, tak, aby radost z nové motorky trvala co nejdéle.