Australané si brousí zuby na světový rychlostní rekord. Jejich cílem je 1000 MPH (1609 km/h)

Oním raketovým rychlíkem je Aussie Invarder R5. A nejde o žádného drobečka. Jeho karoserie je dlouhá 16 metrů a váží nemalých 9 tun. Zvenčí vypadá R5 spíše jako raketa na kolech, než něco jen vzdáleně podobného automobilu. Kola má R5 pouze tři a to 32 palcová hliníková bez gum (na světě neexistují pneumatiky, které by zamýšlenou rychlost ustály).

Aussie Invader R5 | foto: Hemmings

K pohonu Aussie Invarder R5 je využit raketový motor o výkonu těžko uvěřitelných 202 500 koňských sil, což i při váze okolo 9 000 kg, dělá pěkný poměr výkon ku hmotnosti 22 500 koní na tunu. Není pro důvod nevěřit, že by zrychlení z 0 na 100 km/h mělo trvat pouhých 1,1 s a maximální rychlost, kterou R5 vyvine v čase 30 s od startu bude 1000 MPH (1609 km/h).

Dle propočtů je potřeba 5 km dlouhá trať, aby se vůz na požadovanou rychlost dostal. A co je zajímavé, k zastavení je potřeba dráha dlouhá dalších 13 km, což je asi 2,5 x delší, než ta potřebná k samotnému rekordu. K zastavení využívá Aussie kotoučové brzdy, které jsou doplněné o aktivní aerodynamické prvky karosérie a o padák.

Aussie Invader R5 | foto: Hemmings

V plánu jsou první tresty R5 na začátku příštího roku a pokud vše půjde dle plánu, tentýž rok se jeho tvůrci pokusí získat 25 let trvající současný rychlostní rekord na Zemi. Pilotovat tuto raketu na kolech bude sám projektový manažer Roscoe McGlashan, který již v roce 1994 na vyschlém solném jezeře v Austrálii získal rekord za 802,6 km/h. Ten mu o tři roky později uzmul Andy Green na voze Thrust SSC s maximální rychlostí 1223,7 km/h. A přesně na něj si nyní Australané brousí zuby. Jak to dopadne, na to si musíme počkat do příštího roku.