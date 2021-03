Návrhář Jan Černý teď jezdí Lexusem, který si sám navrhl

Lexus UX s ekologickým hybridním pohonem kombinuje klasický benzínový motor a elektromotor. Elektřinu si vyrábí sám z energie vznikající při brzdění. Autorem designu tohoto výjimečného vozu je sám Jan Černý.

Černý lak zdobí motiv Rorschachova testu v pečlivě vybraném modrém odstínu. „Vždy si vybírám barvy, které jsou něčím specifické. Tato elektrická modrá mě baví v tom, že je mnohem sytější na slunci, ale téměř neviditelná ve stínu. Zároveň je hodně kontrastní a s autem funguje výborně,“ popisuje módní návrhář, který tvoří pod značkou Jan.

Lexus UX | foto: Lexus

Samotný Rorschachův test pak propojuje vůz s kolekcemi oblečení, které Jan Černý vyrobí. „Je to takový můj signature print. Líbí se mi, že mi ve skvrnách Rorschachova testu každý vidí to, co je mu blízké a příjemné. Inspiroval jsem se přitom dílem Vladimíra Boudníka, což byl český grafik a malíř, který s Rorschachovým testem pracoval. Díky němu jsem to objevil a začal to rozvíjet dál. Celkově to sedí do mého konceptu a ručního barvení oblečení,“ popisuje designér. Navrhoval tenisové šaty pro Báru Strýcovou, ambasadorku Toyoty

Lexus UX | foto: Lexus

Přestože se ve své tvorbě soustředí na pánské oblečení, jeho typický motiv zdobí i tenisové šaty, které Jan navrhl pro tenistku Barboru Strýcovou, která se pro změnu nedávno stala ambasadorkou české Toyoty. V šatech od Jana si zahrála prestižní Rolland Garros i aktuální Australian Open.

„Spolupráce s Janem Černým nám dává smysl mimo jiné z toho důvodu, že Lexus celosvětově podporuje mladé designéry a nechává je i navrhovat vlastní design vozu, naposledy např. v rámci soutěže UX Art Car. Velmi se nám proto líbila myšlenka, že se designér nestane jen obyčejným ambasadorem, ale i tvůrcem svého vlastního designu Lexusu UX. Značka Jan navíc reprezentuje odvážný design, prémiovou kvalitu a ruční práci, což jsou hodnoty, s nimiž se ztotožňuje i Lexus,“ říká PR manažerka Toyoty a Lexusu Jitka Jechová.

Lexus UX | foto: Lexus

Jan Černý je jednoznačně nejúspěšnější český návrhář pánské streetové módy. Jeho oblečení už vzbudilo zájem i v mezinárodních médiích, jako jsou italská Vogue nebo prestižní Hypebeast. Jeho prestižky, tedy tradiční tenisky Prestige, které oživil a dodal jim moderní vzhled, nosí i Virgil Abloh, kreativní ředitel pánské divize značky Louis Vuitton, kde byl Jan Černý na půlroční stáži.