Škoda Octavia a Enyaq iV vítězi ankety „Best Cars 2021“

Ve 45. ročníku čtenářské ankety zvolilo více než 101.000 účastníků oba modely značky ŠKODA za vítěze mezi importovanými vozy ve svých kategoriích. Model ENYAQ iV vyhrál hned při své první účasti v kategorii „Kompaktní SUV a terénní vozy“. OCTAVIA se v anketě prosadila již po deváté a zajistila tak tento rok titul nejoblíbenějšího importovaného kompaktního vozu. Čtenáři mohli vybírat z celkem 378 modelů v jedenácti kategoriích.

Škoda představila Enyaq iV, svje první čistě elektrické SUV | foto: Škoda Auto

Johannes Neft, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO za oblast Technického vývoje, zdůraznil: „Letošní „double“ ve čtenářské anketě „Best Cars“ nás mimořádně těší. Jako typický vůz značky ŠKODA je model ENYAQ iV všestranně využitelným tak i spolehlivým průvodcem. Díky třem

velikostem baterie, čtyřem výkonnostním stupňům a pohonu předních nebo všech kol je optimálně vybaven pro plnění všech požadavků zákazníků. Přednosti, charakteristické pro vozy značky ŠKODA, dokazuje OCTAVIA už 25 let v každodenním provozu. Nyní již čtvrtá generace ikony naší značky učinila další velký krok vpřed, co se konektivity, asistenčních systémů a možnosti výběru pohonů týká.

Odezva od čtenářů časopisu „auto motor und sport“ pro nás představuje skvělé potvrzení naší práce“. Pro nový model ŠKODA ENYAQ iV to byl působivý vstup do uznávané čtenářské ankety „Best Cars“ magazínu „auto motor und sport“. V hodnocení importovaných vozů v nejsilněji zastoupené kategorii „Kompaktní SUV a terénní vozy“ se toto elektrické SUV s 12,9% hlasů prosadilo mezi 52 konkurenty a získalo tak své první mezinárodní ocenění. ENYAQ iV je prvním sériovým modelem značky ŠKODA, postaveným na modulární elektrifikované platformě (MEB) koncernu Volkswagen. Nabízí se s pohonem zadních nebo všech kol, pro každodenní užití má dostačující dojezd více než 520 kilometrů v cyklu WLTP. V neposlední řadě interiér vozu poskytuje velkorysou prostornost. Jedny z předností vozu ŠKODA ENYAQ iV jsou nové individuální možnosti vzhledu interiéru inspirované moderním bydlením: Designové varianty nahrazují klasické výbavové stupně.

Čtvrtá generace modelu ŠKODA OCTAVIA svou první účastí v anketě „Best Cars“ plynule navázala na sérii úspěchů svých předchůdkyň. Se 16,2% všech hlasů dali čtenáři přednost bestselleru značky ŠKODA před 27 konkurenty. ŠKODA OCTAVIA je již poosmé v historii udělování této ceny zvolena nejoblíbenějším importovaným kompaktním vozem, jednou už OCTAVIA triumfovala mezi vozy střední třídy. Ve své čtvrté generaci je OCTAVIA emocionálnější, prostornější, bezpečnější a nabízí více možností konektivity než kdykoli předtím. Navíc jsou dostupné různé pohony: vedle efektivních benzínových a naftových motorů má úspěšný model i pohon na zemní plyn, pohon s technologií mild hybrid a také s plug-in hybridní motorizací.

Další mezinárodní ocenění modelu ŠKODA OCTAVIA

Se svým vítězstvím v anketě „Best Cars 2021“ si ŠKODA OCTAVIA zajistila další z mezinárodních ocenění, která sklízí už od svého uvedení na trh. Ve Velké Británii ji časopis „Auto Express“ udělil titul„Car of the Year“ a v soutěži „Auto Express New Car Awards“ vyhrála ve třídě „Compact Family Car“. OCTAVIA COMBI se umístila na první příčce v soutěži „Estate Car“. Kromě toho získala ŠKODA OCTAVIA také cenu „Großer Österreichischer Automobil-Preis“ rakouského automotoklubu ARBÖ v kategorii „Medium“ pro vozy v ceně od 20.001 do 50.000 eur. Ve Švýcarsku byl tento model zvolen čtenáři a online-uživateli několika médií, mezi nimiž byly i časopisy „Schweizer Illustrierte“ a „Blick“, „Lieblingsauto der Schweizer 2021“, tedy nejoblíbenějším vozem ve Švýcarsku. Při udělování cen „Auto Trophy 2020“,německého odborného časopisu „Auto Zeitung“, slavila OCTAVIA dokonce double: byla oceněna jako nejoblíbenější importovaný kompaktní vůz a verze ŠKODA OCTAVIA RS získala i titul nejlepšího importovaného kompaktního sportovního vozu. Dříve se rovněž umístila ve čtenářských anketách odborných časopisů „Auto Bild Allrad“ a „AUTO Straßenverkehr“. V posledním zmíněném časopise byla oceněna titulem „Allradauto des Jahres“ ve třídě osobních vozů do 40.000 eur a „Familienauto des Jahres“ v kategorii „Nejlepší design“ mezi vozy do 25.000 eur. ŠKODA OCTAVIA je navíc i jedním z finalistů evropské soutěže o titul „Car of the Year“ a v soutěži „Women’s World Car of the Year“.