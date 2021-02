Se sněhem na autě nejezděte. Není to jen nezodpovědné...

I přesto, že v Česku zákon o provozu na pozemních komunikacích zakazuje jízdu se zamrzlými okny a vrstvou sněhu na střeše, řada řidičů si z toho nedělá vrásky. Při porušení tohoto nařízení hrozí řidiči pokuta až do výše 2 000 korun. Ve správním řízení se může vyšplhat až na 2 500 korun. Co zákon říká?

„Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče (vpřed, vzad a do stran) řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,“ vysvětluje Roman Tomek, advokát SEDLAKOVA LEGAL. „Z praxe vím, že toto se pokutuje a řeší se i případy, kdy řidič oškrábe pouze „průzor“ v předním okýnku a takto jede. Obecně je skutečně třeba, aby byla čistá veškerá okýnka, tedy i boční zadní. To platí i pro led na vozidle mimo skla, nejčastěji je problém s ledem na střeše auta, který se při jízdě odlomí a následně za jízdy odpadne,“ dodává Tomek.

Ilustrační foto | foto: pixabay.com

Pozor, v takových situacích mohou pojistné plnění krátit také pojišťovny. Pokud nabourá řidič, který své vozidlo neočistil a prokáže se, že za nehodou stála omezená viditelnost z vozu, pak pojišťovna nemusí vyplatit pojistné plnění vůbec.

„Řidiči, kteří svá auta od sněhu neočistí, si neuvědomují, že nejde jen o pohodlí, ale především o bezpečnost. Je zaznamenaná řada případů, kdy odletující sníh ohrozil ostatní účastníky provozu. Policisté, stejně jako následně pojišťovny, bývají u takových nehod nekompromisní. Viníkem nehody je řidič, který vůz neočistil, a kromě pokuty se pak podílí na vzniklé škodě. O nehodách způsobených špatnou viditelností z vlastního vozu ani nemluvím. Pojišťovny totiž taková plnění buď krátí nebo přímo odmítají proplatit,“ říká Adam Szabó, ředitel společnosti Driveto, která řidičům flexibilně pronajímá vozy.

Před výjezdem s autem by měl každý řidič ideálně věnovat několik minut očištění od sněhu. A to jak u všech oken, tak i na střeše a poznávací značce, která musí být viditelná. Nelze opomenout také světla, která musí být kvůli dostatečné svítivosti očištěna.