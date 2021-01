Oehlerkingova společnost Kingston Custom je známá svými extrémními úpravami. Nicméně kdo očekává kompletní přestavbu R 18, bude překvapen. „BMW R 18 je tak dokonalé, že jsem techniku nechal beze změn. Rám je 100% originální, a natolik propracovaný, že se na něm nemuselo nic předělávat,“ říká Oehlerking. Ale motocykl se i tak proměnil v nezaměnitelnou přestavbu od Kingston Custom.

BMW představuje nový custom na bázi R 18 | foto: BMW

„Spirit of Passion“ podrobně

Pozornost nejvíce upoutá kapotáž Kingston, která současně představovala největší výzvu. Je vyrobena ručně u designu Kingston, stejně jako řídítka a blatník. Výfuk BMW R 18 upravil Oehlerking ve stylu modelu Kingston Roadster, zatímco jeho sedlo vychází z řady univerzálního příslušenství. Směrová světla byla nahrazena směrovkami Kellermann a přední LED světlomet je nyní integrován do kapotáže. Kapotáž a křídlo převzaly originální barevné provedení a linie a byly doplněny o některé detaily ve stylu Kingston. Zavěšení kol a palivová nádrž jsou původní. Design jako celek je založen na klasickém stylu art deco.

BMW představuje nový custom na bázi R 18 | foto: BMW

BMW R 18: originál

Díky své konstrukci, která se extrémně hodí na přestavbu, je model R 18 k úpravám přímo předurčen. R 18 se vyznačuje výrazným historickým odkazem, přičemž technicky i vizuálně navazuje na slavné modely, jako je BMW R 5, a přeorientovává se na to, co je ve světě motocyklů nejdůležitější – na puristickou techniku bez kudrlinek a samozřejmě na motor „big boxer“.

BMW představuje nový custom na bázi R 18 | foto: BMW

Více o mistrovi

Motocyklový závodník, designér a mistr svého oboru Dirk Oehlerking ve své kreaci „Spirit of Passion“ znovu demonstruje nejen to, že svému řemeslu rozumí, ale také že se v jeho tvorbě odráží již více než 35 let zkušeností. Proces navrhování pro něj začíná dlouho předtím, než jsou utaženy první šrouby nebo načrtnuty první nákresy. „Vše jsem si dopředu důkladně promyslel. Moje motorky vždy vyjadřují duši, šarm a charakter. Jsou to mimořádné exempláře, takže vyžadují velkou péči a pozornost. Když se rozhoduji, na jaký styl se chci zaměřit, před očima mi běží neustálý sled obrázků. Jakmile se rozhodnu, začnu si kreslit tužkou a upravuji korektorem. Pak pokračuji dál, dokud mi srdce neřekne: Tohle je přesně ono!“

Oehlerking, rodák z Hannoveru, má za sebou už několik úprav motocyklů BMW. Přibližně 17 výtvorů značky je jeho vlastních, včetně modelu „Black Phantom“ a jeho sourozence „White Phantom“. Oba modely ve své době stanovily zcela nové standardy v daném oboru. Přesto úprava R 18 byla pro Oehlerkinga něčím zcela novým. „Tento projekt je pravděpodobně tím nejpůsobivějším v průběhu celé mé kariéry. Znamená to pro mě hodně – ne-li v tuto chvíli všechno. Důvěra, kterou do mě BMW Motorrad znovu vložilo, je pro mě nesmírně důležitá. Jsem za to velmi vděčný.“