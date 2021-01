Toyota přestavuje nový prototyp pro závod 24 hodin v Le Mans

S velkým očekáváním je sledována příprava na novou sezonu vytrvalostních závodů světového šampionátu WEC, protože vzhledem k novým předpisům budou představeny nové závodní vozy a týmy pro kategorie Le Mans Hypercar. Nahradí tak bývalou třídu vytrvalostních závodů kategorie LMP1.

Toyota GR010 Hybrid | foto: Toyota

Poslední ročníky byly ve znamení boje soukromých týmů s továrním týmem TOYOTA GAZOO Racing. Nejen kvůli zvýšení atraktivnosti závodů byly pro novou sezonu změněny technické regule pro stavbu vozidel. FIA konečně pochopila, že pro sport je důležitá vyrovnanost, kterou zajistí nové technické předpisy zajišťující zjednodušení techniky a tím podstatné snížení nákladů umožňující rovnocenný souboj továrních i soukromých týmů.

Z továrních týmů je to právě obhájce titulu TOYOTA GAZOO Racing, který představil svůj zbrusu nový vůz GR010 HYBRID Le Mans Hypercar, jenž bude nasazen do světového šampionátu vytrvalostních závodů (WEC) 2021.Úřadující mistři světa a trojnásobní vítězové závodu Le Mans budou obhajovat titul v souboji s novými konkurenty z řad továrních výrobců, proti nimž nasadí závodní provedení budoucího silničního hypercaru s využitím technologie pohonu vyvinuté pro model TS050 HYBRID, na kterou speciálně odkazuje nové označení ‚Racing Hybrid‘.

GR010 HYBRID je prototyp závodního vozu, vyvinutý během posledních 18 měsíců ve spolupráci konstruktérů z německého Kolína nad Rýnem a specialistů na elektrické hybridní pohony v japonském centru Higashi-Fuji. GR010 HYBRID používá výkonnou závodní variantu hybridního pohonu všech kol s dvojitě přeplňovaným motorem 3,5 litru V6 o výkonu 680 koní, roztáčejícím zadní kola, v kombinaci s jednotkou motorgenerátoru o výkonu 272 koní firem AISIN AW a DENSO, sloužící k pohonu předních kol. Celkový výkon je limitován hranicí 500 kW (680 koní), což znamená, že propracovaná elektronika GR010 HYBRID omezuje výkon motoru podle aktuální výše hybridní posily.

Nový vzhled závodního prototypu odráží podobu předobrazu, kterým je hypercar ‚GR Super Sport‘, jenž se veřejnosti poprvé ukázal v rámci ukázkové jízdy a slavnostního návratu trofeje při závodu 24 hodin Le Mans 2020. Vývoj tohoto modelu zatím nebyl dokončen. Nové válečné zbarvení týmu TOYOTA GAZOO Racing na znamení nové éry zahrnuje speciální ztvárnění písmen ‚GR‘ s poukazem na pevnou vazbu mezi závodními automobily Toyota a silničními vozy této značky.

TOYOTA GAZOO Racing vstupuje do své deváté sezóny WEC se stejnou jezdeckou sestavou, která týmu během tažení 2019-2020 přinesla slávu vítězů závodu Le Mans i titul mistra světa. Nově korunovaní světoví šampioni Mike Conway, Kamui Kobajaši a José María López se budou střídat za volantem vozu GR010 HYBRID č. 7, zatímco posádku ve složení Sébastien Buemi, Kazuki Nakadžima a Brendon Hartley uvidíme za volantem vozu č. 8. V roli náhradního a testovacího jezdce bude i nadále působit Nyck de Vries.

Posádky již zahájily intenzivní program vývoje modelu GR010 HYBRID. V současnosti mají za sebou dvě třídenní zkoušky, během nichž se tým adaptuje na nové regule přinášející zásadní změnu co do výkonu i celkového pojetí závodění.

Nové předpisy ve snaze o snížení nákladů přinesly nárůst hmotnosti modelu GR010 HYBRID o 162 kg a snížení výkonu o 32 % v porovnání s předchůdcem TS050 HYBRID. Očekává se, že čas na kolo v závodu Le Mans naroste přibližně o 10 s. Vůz je zároveň celkově větší – o 250 mm delší, 100 mm širší a 100 mm vyšší.

Toyota GR010 Hybrid-parametry | foto: Toyota

Vůbec poprvé od zahájení účasti v projektu WEC bude TOYOTA GAZOO Racing závodit bez zadní jednotky motorgenerátoru (MGU), jelikož předpisy nařizují jediný motorgenerátor na přední nápravě. To znamená, že GR010 HYBRID nově vyžaduje startér a nově jsou zapotřebí i čistě hydraulické zadní brzdy.

GR010 HYBRID se chlubí nejmodernější aerodynamikou, která prodělala optimalizaci účinnosti s využitím nejvýkonnějšího softwaru pro výpočetní dynamiku kapalin, jakožto i testování v aerodynamickém tunelu. Nové technické předpisy povolují pouze jeden homologovaný body kit s jediným nastavitelným aerodynamickým prvkem. Model GR010 HYBRID bude proto závodit ve stejné specifikaci na okruzích vyžadujících nízký i vysoký přítlak; jedinou možností bude měnit aerodynamické vlastnosti odlišným nastavením zadního křídla.

Toyota GR010 HYBRID pro třídu Le Mans Hypercar představuje novou generaci závodního hybridu jehož jednodušší technika umožní využití poznatků ze závodů v konstrukci hybridního pohonu určeného pro běžně vyráběná vozidla Toyota. Prostřednictvím účasti ve vytrvalostních závodech WEC bude Toyota rozšiřovat poznatky o technologii hypercarů s jedním zřejmým cílem, to je do budoucna nabízet zákazníkům ještě zajímavější sportovní vozy. GR010 HYBRID je tedy předobrazem Toyot homologovaných jako silniční sportovní vozy. Poznatky ze závodních okruhů WEC se tak přímo promítnou do výhod pro zákazníky Toyoty.

Vzhledem k novým regulím pro hypercary Le Mans je GR010 HYBRID zcela novým vozem, navrženým na základě odlišné filozofie. Klíčovým rozdílem je architektura hybridního pohonu; na přední nápravě bude jediný systém rekuperace kinetické energie a elektronicky řízených brzd. To znamená, že v porovnání s loňským LMP1 bude použit startér pro a čistě hydraulické zadní brzdy. V souladu s regulemi bude GR010 HYBRID používat pouze jeden body kit pro všechny okruhy, takže je nutno pracovat se širším rozpětím provozních parametrů. Dalším rozdílem mezi vozem GR010 HYBRID a jeho předchůdcem spočívá v aerodynamice. V minulosti určovaly předpisy hranice možného v mnoha různých oblastech, ale podle regulí kategorie hypercarů Le Mans musejí všechny vozy splňovat konkrétní parametrická okénka ve smyslu přítlaku a aerodynamického odporu, nicméně je zde větší svoboda co do tvarů karoserie nebo koncepce. Výsledky této svobody ostatně jasně vidíte na voze GR010 HYBRID. Podobné principy platí i v případě hnacího ústrojí, kde je dána výkonová křivka, ale je zde hodně svobody ve smyslu uspořádání. Největší výzvou byl přechod na samotný přední motorgenerátor po pěti letech s hybridní posilou na obou nápravách. Kvůli aktualizovaným bezpečnostním standardům byla u tohoto vozu náročnější zástavba hybridního systému. Kromě toho spalovací motor je v případě Toyoty GR010 HYBRID výkonnější, než tomu bylo u vozu TS050 HYBRID. Takže je to hodně odlišný vůz, ať již jde o jeho vzhled nebo zvuk.

Na závěr je nutno podotknout, že nové regule WEC byly navrženy tak, aby bylo možné prezentovat technologie uplatnitelné v silničních vozech a současně zprostředkovat zajímavou podívanou na té nejvyšší úrovni. To umožní i rozšíření startovního pole o nové soupeře a přinese vyrovnané a napínavé závodění v nové sezoně vytrvalostních závodů WEC. Navíc se v nejvyšší kategorii WEC a v rámci závodu Le Mans zavádí tzv. „srovnávání výkonu“, kdy pořadatelé budou závod od závodu upravovat výkon všech vozů s příslušnými dopady na využívání energie a hmotnost; cílem opatření je dosáhnout identických výkonových vlastností všech vozů kategorie Le Mans Hypercar. Měly by tak být zajištěny konkurenceschopné podmínky pro souboj týmu TOYOTA GAZOO Racing se soupeři v kategorii hypercarů, kterými jsou Scuderia Cameron Glickenhaus a ByKolles Racing, jakožto i týmem Alpine s vozem LMP1, který bude další výzvou.

Souboje budeme sledovat v šesti závodech na třech kontinentech, počínaje podnikem 1000 mil Sebringu dne 19. března, po němž má následovat 6 hodin ve Spa-Francorchamps (1. května) a zlatý hřeb sezóny, kterým bude závod 24 hodin Le Mans ve dnech 12.-13. června 2021. Na 18. června 2021 je naplánován závod v Monze, první vytrvalostní podnik světového šampionátu na tomto okruhu od roku 1992, načež se týmy vydají na okruh Fuji Speedway (26. září) a do Bahrajnu (20. listopadu) – ve všech případech se jedná o šestihodinové podniky.

Zdroj: Toyota