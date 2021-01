Zábavné „víkendovky za babku“ 1.díl – zadokolky do 100 tisíc

Mazda MX-5 NB

Pravděpodobné nejrozšířenější kabriolet s pohonem zadní nápravy, který zná téměř každý „petrolhead“. MX-5, chcete-li Miata je také často přezdívaná jako auto pro kadeřníky nebo čtyřprocentní menšinu. Nedá se jí ovšem upřít to, že skvěle jezdí, má přesné a tuhé řízení, výborný podvozek a nízké těžiště. Atmosférická 1.6 o výkonu 81 Kw (990 kg) sice netrhá asfalt, ale i tak je jízda s ní zábavou, zátah je hezky lineární a odezva na plyn výborná. S přivřeným okem se dá používat na denní ježdění.

Zajímavější alternativou je jistě silnější 1.8 (103/107 Kw, 1000/1040 kg) se samosvorným diferenciálem, nicméně zachovalejší kousky jsou již nad hranicí 100 tisíc.

mazda mx-5 | foto: wheelsage.org

To samé bohužel platí i o první generaci označované NA („mrkačka“ - vyklápěcí přední světlomety), která je ještě „mechaničtější a řidičtější“, nežli nástupce NB, ale pěkné kusy bez koroze stojí klidně 150 tisíc a to nemluvím o silnější 1.8 (96 Kw, 990 kg), ale o základní 1.6 (66/85 Kw, 965/950 kg).

Koroze je největší slabinou všech MX-5, jinak jde o velmi spolehlivý dvoudveřový roadster jako stvořený na rychlé vymetání okresek.

Mazda Mx-5 první generace (NA) | foto: Mazda Motor

Toyota MR2

Pokud je pro vás MX-5 moc „profláknutá“ nebo zkrátka preferujete lehce ostřejší vozy s motorem uprostřed, je pro vás vhodnou alternativou právě MR2. Oproti Mazdě musíte být ale mnohem více na pozoru. Vozy s motory uprostřed chyby neodpouští. Když tuto malou, ale kousavou motokáru dostanete do smyku, musíte být již zkušený řidič, který ví co v této situaci dělat, aby neskončil ve škarpě.

Váží neskutečných 950 kg, takže oproti MX-5 1.6 je ještě o nějakých 40 kg lehčí a s motorem 1.8 VVT-i (103 Kw) i lehce živější. Řízení, prkenný podvozek i řazení jsou pro rychlou jízdu výborné. Na denní ježdění to ale opravdu není. S cenou jsou již lehce nad 100 tisíc.

Toyota MR2 | foto: Toyota

MG F

Další alternativou pro vás může být tento britský chrt, který sdílí s Toyotou koncepci s motorem uprostřed, ale co se vzhledu týče, je diametrálně odlišný. Anglické geny nezapře, zejména v zelené barvě ve stylu „british racing green“. Velice zajímavý je podvozek, který je odpružen kapalino-plynovými měchy (nutno dolévat kapalinu alespoň jednou za 2 roky), což zajišťuje slušný komfort, ale i dobré chování v zatáčkách.

O pohon se stará 1.8 litrový motor (88 Kw, 1035 kg). Chováním na silnici je podobný Toyotě. Největší slabinou je jeho „exkluzivita“, zkrátka je jich málo a náhradních dílů je třeba oproti Mazdě mnohonásobně méně. To bude pro většinu lidí minus, nicméně najdou se i tací, kteří jednoduše nechtějí vozy, kterých při cestě do práce potkáte několik. Takže cílovou skupinou pro MG F budou přesně tito kupci.

MG F | foto: MG Rover Group UK

Mercedes benz SLK R170

Německé „ošklivé káčátko“, které moc populární nebylo. Proč ale? V kombinaci s motorem 2.3 (142 Kw, 1225 kg) přeplňovaným kompresorem půjde přeci o „raketu“. O silnější šestiválcové atmosférické verzi 320 (160 Kw, 1305 kg) nemluvě. Problém byl v tom, že Mercedes je zkrátka synonymem pro komfort a dospělost. To k SLK opravdu nejde. A co si budeme povídat, typické „mercedesovské“ řízení bez zpětné vazby se k sportovnímu roadsteru opravdu nehodí, o poměrně houpavém podvozku a nepřesné kulise řazení nemluvě.

Je úplně jiný, než MX-5, MR2 nebo MG. Svou povahou spíše připomíná pohodlné kupé, které se nějak zmenšilo a má sundavací střechu. Je vhodný pro klidné průjezdy krajinou s občasným prošlápnutím plynu, vychutnáním si krásného kompresorového jekotu a velmi slušné akcelerace. Jelikož ale většina lidí chce od dvoumístného roadsteru to, co splňují konkurenti, je SLK poměrně opomíjeným vozem a ceny se pohybují okolo 80 tisíc. Slabým místem může být skládací pevná střecha a případně koroze. Pokud chcete z nějakého záhadného důvodu dvoumístný kabriolet na „daily“ používání, je SLK nejvhodnější.

Mercedes SLK | foto: Mercedes-Benz

BMW 3 compact

Do 100 tisíc můžete pořídit jak generaci E36, tak E46. Pro obě platí, že jsou poměrně ošklivé a jízdně skvělé, dokonce díky vyvážení hmotnosti předčí v jízdních vlastnostech ostatní karosářské varianty 3er. Přesné a komunikativní řízení, výborné podvozky (v e46 obzvlášť) a fajn motory jsou receptem na dobré okreskové náčiní.

Pěkných a udržovaných E36 323ti (šestiválec 125 Kw, cca 1290 kg) je jako šafránu a když už se nějaká hezká najde, stojí přes 100 tisíc. Do 100 tisíc je možné pořídit například výborný čtyřválec 1.8 o výkonu 103 Kw (cca 1200 kg), jenž pochází z BMW 318iS E30. Doporučujeme koukat po vozech, které mají připlacený samosvor.

bmw 3 | foto: BMW

U novější E46 je situace o něco veselejší. Vrcholnou verzi 325ti (šestiválec 141 Kw, cca 1380 kg) do 100 tisíc s trochou štěstí seženete. Není jich moc, takže pokud seženete pěkný a originální kus s M paketem (100+ tisíc), za několik let bude mít jistě vyšší cenovku - to samé platí i o starší 323ti E36.

bmw 3 | foto: BMW

Pokud design podivného Compactu opravdu nezvládáte, koukněte po klasické E36/E46 coupe, s nimi chybu rozhodně neuděláte, ceny jsou podobné a vypadají skvěle. V případě, že chcete dvoumístný roadster od této bavorské automobilky, je tu ještě BMW Z3.